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Οικογενειακός καβγάς χωρίς τέλος στην Καλαμπάκα: Τον συνέλαβαν, αφέθηκε ελεύθερος, μήνυσε πεθερά και κουνιάδα και… συνελήφθη ξανά

Freepik
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THESTIVAL TEAM

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Απίστευτη τροπή πήρε οικογενειακή διαμάχη στην Καλαμπάκα, με αφορμή έναν κοινόχρηστο χώρο, καθώς μέσα σε λίγες ώρες οι καταγγελίες διαδέχονταν η μία την άλλη και οι αστυνομικοί προχωρούσαν σε διαδοχικές συλλήψεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας trikalavoice.gr, όλα ξεκίνησαν όταν μια 82χρονη κατήγγειλε τον 69χρονο γαμπρό της, υποστηρίζοντας ότι μετά από έντονο καβγά για τη χρήση κοινόχρηστου χώρου, εκείνος την χτύπησε και στη συνέχεια της έριξε νερό με λάστιχο.

Ο 69χρονος συνελήφθη από τις Αρχές, ωστόσο λίγες ώρες αργότερα αφέθηκε ελεύθερος.

Η υπόθεση, όμως, δεν είχε κλείσει. Ο ίδιος προχώρησε σε μήνυση σε βάρος της 82χρονης πεθεράς του και της 59χρονης κουνιάδας του, καταγγέλλοντάς τες για εξύβριση. Οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν και στη συνέχεια αφέθηκαν επίσης ελεύθερες.

Η συνέχεια δόθηκε λίγο αργότερα, όταν η 59χρονη επέστρεψε στην Αστυνομία και υπέβαλε νέα μήνυση σε βάρος του 69χρονου, αυτή τη φορά για εξύβριση και απειλή. Όπως κατήγγειλε, το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που εκείνος κινούνταν με το αυτοκίνητό του.

Έτσι, ο 69χρονος συνελήφθη για δεύτερη φορά μέσα στην ίδια ημέρα, με μια οικογενειακή διαφωνία για έναν κοινόχρηστο χώρο να εξελίσσεται σε ένα πρωτοφανές «γαϊτανάκι» μηνύσεων και συλλήψεων.

Ελληνική Αστυνομία Καλαμπάκα

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