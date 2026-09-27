Όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε τραγουδήσει το “Τρένο” της Βίσση – Δείτε το βίντεο

Ένα κομμάτι της, το «Τρένο» με το οποίο είχε ιδιαίτερη σύνδεση ο Γιώργος Μαζωνάκης, αφιέρωσε η Άννα Βίσση στον εκλιπόντα καλλιτέχνη κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στο ΟΑΚΑ, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως είχε δει τον καλλιτέχνη να δακρύζει με αυτό.

Προς το τέλος της συναυλίας της, η τραγουδίστρια μίλησε για τον ξαφνικό θάνατο του συναδέλφου της και αφού είπε το «Κάθε Βράδυ του Σαββάτου» με τη βοήθεια του κόσμου, στη συνέχεια εξήγησε ότι από όλα τα κομμάτια της, επέλεξε να του αφιερώσει το «Τρένο».

«Θα του αφιερώσω ένα τραγούδι δικό μου, που ξέρω ότι του άρεσε και τον έχω δει να κλαίει με αυτό», δήλωσε η Άννα Βίσση.

Το σχόλιό από τη σκηνή του Ολυμπιακού Σταδίου το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου, έφερε στο προσκήνιο ένα παλαιότερο στιγμιότυπο με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Στα πλάνα, ο τραγουδιστής παριστάνει ότι κλαίει πριν ερμηνεύσει το «Τρένο», ενώ στη συνέχεια σκύβει στη σκηνή, λέγοντας στα αγγλικά «γιατί;».

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