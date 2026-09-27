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Γεωργιάδης κατά Μόσιαλου για τα ψηφιακά εργαλεία στην Υγεία – “Κρίμα, κάποτε φαινόταν και σοβαρός”

Φωτογραφία: Intime
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THESTIVAL TEAM

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Απάντηση σε όσα δήλωσε ο Ηλίας Μόσιαλος σχετικά με τον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς και την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, δίνει ο Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του στον προσωπικό λογαριασμό του στο X.

Ο υπουργός Υγείας κάνοντας λόγο για «αριστερή προπαγάνδα», σημειώνει ότι ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ μιλώντας στο Politico δήλωσε ότι ψηφιακά εργαλεία στην Υγεία που φτιάχτηκαν στο παρελθόν «έπαψαν να λειτουργούν».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης καλεί μάλιστα όποιον ενδιαφέρεται «να δείτε στο κινητό σας τώρα το my health app και να διαπιστώσετε εάν αυτό που ισχυρίστηκε για να με πλήξει, έχει το παραμικρό ίχνος αλήθειας. Η ύπαρξη του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας στο κινητό μας, η δυνατότητα να βλέπουμε τις εξετάσεις μας σε πραγματικό χρόνο, να κλείσουμε ραντεβού κ.λπ. είναι η καλύτερη απάντηση στα ψέματά τους».

«Κρίμα, κάποτε φαινόταν και σοβαρός….», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Υγείας:

“Για να καταλάβετε το μέγεθος της αριστερής προπαγάνδας. Στο @politico έχουν σήμερα ένα άρθρο για τον θάνατο του Μαζωνάκη και τις συνέπειές του κ.λπ.

Εκεί, ο κ. Ηλίας Μόσιαλος, ακυρώνοντας τον επιστημονικό του ρόλο και μιλώντας ως πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ του 2010-2012, μας είπε ότι τα ψηφιακά εργαλεία στην Υγεία φτιάχτηκαν τότε και μετά σταμάτησαν. Σας καλώ να δείτε στο κινητό σας τώρα το my health app και να διαπιστώσετε εάν αυτό που ισχυρίστηκε για να με πλήξει έχει το παραμικρό ίχνος αλήθειας. Η ύπαρξη του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας στο κινητό μας, η δυνατότητα να βλέπουμε τις εξετάσεις μας σε πραγματικό χρόνο, να κλείσουμε ραντεβού κ.λπ. είναι η καλύτερη απάντηση στα ψέματά τους. Κρίμα, κάποτε φαινόταν και σοβαρός….

«Elias Mossialos, director of LSE Health, a world-leading multidisciplinary research centre, says that Greece was once ahead of the game in health care and medical practice. As part of its bailout reforms in 2010-2011, electronic prescriptions were imposed, making the country pioneering by European standards.

“But the system stopped there. Patient records never caught up, and the digital infrastructure that could have become the backbone of a modern health system was left half built,” Mossialos told POLITICO»

Ο Ηλίας Μόσιαλος, διευθυντής του LSE Health, ενός από τα κορυφαία διεπιστημονικά ερευνητικά κέντρα παγκοσμίως, επισημαίνει ότι η Ελλάδα κάποτε βρισκόταν μπροστά από τις εξελίξεις στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και της ιατρικής πρακτικής. Στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που επιβλήθηκαν με τα προγράμματα διάσωσης το 2010-2011, καθιερώθηκε η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, καθιστώντας την Ελλάδα πρωτοπόρο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

«Όμως το σύστημα σταμάτησε εκεί. Οι ηλεκτρονικοί φάκελοι των ασθενών δεν ακολούθησαν την ίδια πορεία και η ψηφιακή υποδομή, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά ενός σύγχρονου συστήματος υγείας, έμεινε ημιτελής», δήλωσε ο Μόσιαλος στο POLITICO”.

Άδωνις Γεωργιάδης

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