Άδειο μπουκάλι σε οροφή αυτοκίνητου – Τι σημαίνει, τι πρέπει να κάνεις όταν το δεις

Μια ασυνήθιστη εικόνα που δύσκολα περνά απαρατήρητη κρύβει πίσω της μια ιδιαίτερη ιστορία πολλών δεκαετιών και ένα μήνυμα που ελάχιστοι γνωρίζουν.

Πριν η κινητή τηλεφωνία και στη συνέχεια το διαδίκτυο αλλάξουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε, οι οδηγοί είχαν αναπτύξει τους δικούς τους άτυπους τρόπους για να μεταφέρουν ένα μήνυμα χωρίς να χρειάζεται να πουν ούτε μία λέξη.

Χειρονομίες, φώτα αλλά και αντικείμενα τοποθετημένα σε συγκεκριμένα σημεία ενός οχήματος μπορούσαν να μεταφέρουν ένα συγκεκριμένο μήνυμα, το οποίο γινόταν άμεσα αντιληπτό από όσους γνώριζαν αυτόν τον ιδιαίτερο «κώδικα».

Μια αντίστοιχη περίπτωση είναι κι όταν κάποιος αφήνει ένα μπουκάλι στην οροφή ενός αυτοκινήτου. Αν και για τους περισσότερους αυτό ίσως θα σήμαινε ότι ο οδηγός μπορεί να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα που έχει σχέση με υγρά, π.χ. έχει ξεμείνει από καύσιμα ή έχει υπερθερμανθεί ο κινητήρας, η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική.

Η συγκεκριμένη κίνηση έχει μακρά ιστορία, με την εμφάνισή της να γίνεται στην Αργεντινή τη δεκαετία του 1950, και να φανερώνει την πρόθεση του ιδιοκτήτη να πουλήσει το όχημά του.

Αν και τότε ξεκίνησε για την αποφυγή κάποιων φόρων που είχε θεσπίσει η κυβέρνηση, πλέον έχει περάσει στη λαϊκή παράδοση της χώρας, με πολλούς Αργεντινούς να συνεχίζουν την ίδια τεχνική για το μεταχειρισμένο όχημά τους.

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι παρότι έχουν περάσει πάνω από 70 χρόνια από τη στιγμή που η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά, δεν έχει περάσει τα σύνορα της χώρας.

Βέβαια, με την ανάπτυξη του διαδικτύου και την εξάπλωση της ιστορίας της συγκεκριμένης τεχνικής, σε πολλές χώρες όπου απαγορεύεται η τοποθέτηση πινακίδας «πωλείται» στα παράθυρα των αυτοκινήτων, π.χ. στην Ισπανία, δεν θα ήταν περίεργο να υιοθετηθεί από τους εκεί ιδιοκτήτες.

Πηγή: carandmotor.gr