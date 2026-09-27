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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση αγροτών για τα προβλήματα στον Πρωτογενή τομέα – Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες κινητοποιήσεις

Φωτογραφία: Intime
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THESTIVAL TEAM

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Σε αναβρασμό βρίσκονται οι αγρότες του μπλόκου «Πράσινα Φανάρια», στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, χθες το απόγευμα πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο Δημοτικό Θέατρο Επανομής, έχοντας απευθύνει κάλεσμα προς τους πολιτικούς της Β΄ Θεσσαλονίκης πολλοί από τους οποίους ανταποκρίθηκαν.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι αγρότες του μπλόκου των Πράσινων Φαναριών έχουν παρατάξει περισσότερα από 30 τρακτέρ στην πλατεία της Επανομής τις τελευταίες δύο ημέρες.

Στο επίκεντρο των αιτημάτων τους βρίσκονται το υψηλό ενεργειακό κόστος, οι χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων, αλλά και τα προβλήματα που, όπως αναφέρουν, δημιουργεί η υποχρεωτική δήλωση του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ), ιδιαίτερα για τους μικρούς κλήρους.

Οι αγρότες ζητούν λύσεις και προειδοποιούν ότι, εάν δεν υπάρξουν εξελίξεις, είναι διατεθειμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, ακόμη και με κινήσεις προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Αγρότες Θεσσαλονίκη

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