Η Πιερία στο επίκεντρο του διαχριστιανικού ενδιαφέροντος

Σημαντικό γεγονός για την τοπική Εκκλησία και την Πιερία αποτέλεσε η επίσκεψη των συνέδρων του 18ου Διεθνούς Διαχριστιανικού Συμποσίου, οι οποίοι πραγματοποίησαν την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου προσκυνηματική εκδρομή στην Ιερά Μητρόπολη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος.

Το Συμπόσιο διοργανώθηκε από τη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Αγίου Αντωνίου της Ρώμης, με τη συνδιοργάνωση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως και της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους, συγκεντρώνοντας διακεκριμένους θεολόγους, πανεπιστημιακούς, κληρικούς και εκπροσώπους εκκλησιαστικών φορέων από διάφορες χώρες.

Η επιλογή της Πιερίας ως τόπου προσκυνηματικής επίσκεψης δεν ήταν τυχαία. Αντανακλά τη σταθερή και συστηματική προσπάθεια που καταβάλλεται τα τελευταία χρόνια από την Ιερά Μητρόπολη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος για την ανάδειξη της περιοχής ως σημαντικού προορισμού θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού, αλλά και ως τόπου προβολής της εκκλησιαστικής παράδοσης και της Ορθόδοξης πνευματικότητας.

Καθοριστική προς αυτή την κατεύθυνση είναι η συμβολή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεωργίου, ο οποίος έχει αναπτύξει ένα ευρύ πλέγμα πρωτοβουλιών για την προβολή της Ορθόδοξης θρησκευτικής κληρονομιάς της Πιερίας.

Μέσα από τη διοργάνωση συνεδρίων και επιστημονικών εκδηλώσεων, τη φιλοξενία εκκλησιαστικών και ακαδημαϊκών αποστολών, την ανάπτυξη συνεργασιών με πανεπιστημιακά ιδρύματα και εκκλησιαστικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και τη συστηματική ανάδειξη των τοπικών προσκυνημάτων, η Ιερά Μητρόπολη έχει καταφέρει να ενισχύσει ουσιαστικά τη θέση της Πιερίας στον χάρτη των προσκυνηματικών προορισμών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάδειξη της πορείας του Αποστόλου Παύλου στη Μακεδονία και στη σύνδεση της περιοχής με τα «Βήματα του Αποστόλου Παύλου».

Πρόκειται για έναν άξονα που παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές τόσο για την εκκλησιαστική όσο και για την τουριστική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσονται συνέργειες και κοινές δράσεις με το Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας και τον Πιερικό Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (Π.Ο.Τ.Α.Π.), τους Δήμους, το Επιμελητήριο Πιερίας και άλλους Φορείς.

Στόχος η δημιουργία και προβολή οργανωμένων προσκυνηματικών περιηγήσεων που θα αναδεικνύουν τον πνευματικό πλούτο, τα ιερά προσκυνήματα και την αποστολική παράδοση της περιοχής.

Η παρουσία των συνέδρων του 18ου Διεθνούς Διαχριστιανικού Συμποσίου στην Πιερία επιβεβαίωσε το αυξανόμενο ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής και εκκλησιαστικής κοινότητας για την περιοχή και ανέδειξε τις δυνατότητές της να φιλοξενεί δράσεις διεθνούς εμβέλειας.

Παράλληλα, κατέδειξε ότι οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται από την Ιερά Μητρόπολη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος δημιουργούν σταθερές προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη των προσκυνηματικών διαδρομών, την ενίσχυση της εκκλησιαστικής εξωστρέφειας και την προβολή της Πιερίας ως τόπου με ιδιαίτερη πνευματική, ιστορική και πολιτιστική σημασία στον ευρύτερο χώρο της Μακεδονίας και της Ορθοδοξίας.