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Ελβετία: Δημοψήφισμα για αυστηρότερη τήρηση της ουδετερότητας της χώρας

Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι Ελβετοί για δημοψήφισμα, όσον αφορά το αν η επί μακρόν πολιτική ουδετερότητας της χώρας θα πρέπει να εφαρμόζεται πιο αυστηρά.

Η πρωτοβουλία αυτή, η οποία χαρακτηρίστηκε «φιλορωσική» από ορισμένους από τους επικριτές της, προωθήθηκε από την ένωση Pro Schweiz, η οποία έχει στενούς δεσμούς με το δεξιό λαϊκιστικό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα.

Η ουδετερότητα έχει εγγραφεί στο Σύνταγμα της Ελβετίας από το 1848, αλλά η πρωτοβουλία αυτή επιδιώκει να καθιερώσει μια αυστηρότερη ερμηνεία της αρχής αυτής. Αν εγκριθεί, η Ελβετία στο μέλλον όχι μόνον θα απέχει από ανάμειξη σε ένοπλες συγκρούσεις και θα κλείνει την επικράτειά της στις εμπόλεμες πλευρές, αλλά θα σταματήσει επίσης να επιβάλλει κυρώσεις σε χώρες που ξεκίνησαν έναν πόλεμο, όπως η Ρωσία. Εξαιρέσεις θα προβλέπονται για τις κυρώσεις του ΟΗΕ.

Όσον αφορά στις επιχειρηματικές δραστηριότητες θα διατηρείται η υφιστάμενη κατάσταση, συμπεριλαμβανομένου με χώρες που έχουν ξεκινήσει έναν πόλεμο. Η Μόσχα, η οποία κατηγορεί τη Βέρνη ότι εγκατέλειψε την ουδετερότητά της ευθυγραμμιζόμενη με τις κυρώσεις της ΕΕ, χαιρέτισε την πρωτοβουλία αυτή, την οποία ορισμένοι από τους επικριτές της χαρακτήρισαν «φιλορωσική».

Οι υποστηρικτές της πρωτοβουλίας επιχειρηματολογούν ότι μια αυστηρότερη ουδετερότητα θα καταστήσει ασφαλέστερη την Ελβετία και θα ενισχύσει την αξιοπιστία της ως ουδέτερου μεσολαβητή. Οι αντιτιθέμενοι σε αυτήν δηλώνουν ότι στον σύγχρονο κόσμο μια χώρα δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από την ουδετερότητα και να αντιμετωπίζει θύτες και θύματα με τον ίδιο τρόπο.

Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πρωτοβουλία αυτή είναι πιθανόν να απορριφθεί. Τα εκλογικά τμήματα θα κλείσουν στις 12:00 τοπική ώρα (13:00 ώρα Ελλάδος) και μια καθαρότερη εικόνα όσον αφορά το αποτέλεσμα θα αρχίσει να υπάρχει περίπου μια ώρα αργότερα. Πάνω από το 90% των Ελβετών ψηφοφόρων καταθέτει συνήθως εκ των προτέρων επιστολικά την ψήφο του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ελβετία

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