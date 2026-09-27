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Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 19χρονος που ενεπλάκη σε τροχαίο και εγκατέλειψε το σημείο

Αρχείο Intime
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Στη σύλληψη ενός 19χρονου οδηγού μηχανής προχώρησε χθες το βράδυ η ΕΛ.ΑΣ,. στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, ο νεαρός οδηγώντας δίκυκλο στην περιοχή της Καλαμαριάς, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με έτερο δίκυκλο, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός ατόμου.

Ο 19χρονος στη συνέχεια αποχώρησε από τον τόπο του ατυχήματος.

Τέλος, ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

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