Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 19χρονος που ενεπλάκη σε τροχαίο και εγκατέλειψε το σημείο
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Στη σύλληψη ενός 19χρονου οδηγού μηχανής προχώρησε χθες το βράδυ η ΕΛ.ΑΣ,. στην ανατολική Θεσσαλονίκη.
Συγκεκριμένα, ο νεαρός οδηγώντας δίκυκλο στην περιοχή της Καλαμαριάς, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με έτερο δίκυκλο, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός ατόμου.
Ο 19χρονος στη συνέχεια αποχώρησε από τον τόπο του ατυχήματος.
Τέλος, ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.
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