Το Ομάν μπαίνει στη “μάχη” για το Ορμούζ: Καλεί σε διάλογο και αποκλιμάκωση

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν κάλεσε χθες Σάββατο τις χώρες που ενεπλάκησαν στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να δείξουν «αυτοσυγκράτηση» και τόνισε πως το σουλτανάτο παραμένει έτοιμο να βοηθήσει κάθε προσπάθεια συνεννόησης.

«Καλούμε όλα τα μέρη να διευθετήσουν τις εναπομείνασες διαφορές τους ασκώντας πολιτική αυτοσυγκράτησης και πρόβλεψης, μέσω διαλόγου, για να καταλήξουν σε συναινετικές πολιτικές λύσεις», ώστε να υπάρξει «διαρκής» κατανόηση «που θα είναι προς όφελος όλων», ανέφερε ο Μπαντρ αλ Μπουσάιντι στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Νωρίτερα, ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως απορρίπτει την ιρανική πρόταση για κατάπαυση του πυρός και τη διαδικασία ώστε να ξανανοίξει το στενό του Ορμούζ σε επτά ημέρες.

Η θαλάσσια οδός στρατηγικής σημασίας, όπου διερχόταν προπολεμικά περί το 20% των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται σε διεθνή κλίμακα, βρίσκεται στην καρδιά της σύγκρουσης που ξέσπασε όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στην Ισλαμική Δημοκρατία την 28η Φεβρουαρίου. Έκτοτε, το Ιράν διεκδικεί τον πλήρη έλεγχό του και το έχει κλείσει de facto, ενώ η Ουάσιγκτον σε αντίποινα έχει επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο.

«Το Ομάν επαναβεβαιώνει εκ νέου την ακλόνητη δέσμευσή του στη συνέχιση των προσπαθειών με σκοπό να αποκατασταθεί η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο στενό του Ορμούζ», είπε χθες ο Μπαντρ αλ Μπουσάιντι.

Το Ομάν βρίσκεται απέναντι από το Ιράν στο στενό του Ορμούζ και τα πλοία που προσπαθούν να παρακάμψουν τους περιορισμούς της Τεχεράνης χαράσσουν το τελευταίο διάστημα πορείες πιο κοντά στις ακτές του σουλτανάτου.