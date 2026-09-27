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Τρινκιέρι: “Ακόμη προσπαθώ να καταλάβω τι συνεργασία θα πρέπει να έχω με τους διαιτητές και το πώς θα το αντιμετωπίσουμε”

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε 101-96 από τον Ολυμπιακό στον τελικό του Stoiximan Super Cup που διεξήχθη στο Περιστέρι.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι μίλησε στην κάμερα του ΣΚΑΪ και αναφέρθηκε στα δύο πρόσωπα του Δικεφάλου στα ημίχρονα, ειδικά στο πρώτο όπου υπήρχε έλλειψη ενέργειας, ενώ δεν παρέλειψε να τονίσει και τη σχέση του με τους διαιτητές.

Αναλυτικά:

Για τον χαμένο τελικό: «Χάσαμε τον τελικό, τι θα θέλατε να απαντήσω σε αυτό. Είμαι εκνευρισμένος, θα ήθελα μία διαφορετική ερώτηση για να απαντήσω».

Για το τι άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο: «Δεν είχαμε την ίδια ενέργεια με χθες. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε θέμα ενέργειας γιατί αγωνιστήκαμε χθες το βράδυ.

Στο δεύτερο ημίχρονο παλέψαμε, αυτό υποσχέθηκα και είμαι υπερήφανος. Υπήρχαν πολλά φαουλ και τέσσερις τεχνικές ποινές.

Ακόμη προσπαθώ να καταλάβω τι συνεργασία θα πρέπει να έχω με τους διαιτητές και το πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Σε γενικές γραμμές είμαστε ικανοποιημένοι από το πώς αγωνιστήκαμε».

Αντρέα Τρινκιέρι ΠΑΟΚ

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