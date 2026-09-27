Στα άκρα η κόντρα Ισραήλ – Τουρκίας: Ο Νετανιάχου ετοιμάζεται να στείλει στη Χάγη τον Ερντογάν για Χαμάς και Κούρδους

Σε νέα φάση έντασης φαίνεται να περνούν οι σχέσεις Ισραήλ και Τουρκίας, καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου φέρεται να έδωσε εντολή να αρχίσουν οι προετοιμασίες για προσφυγή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) στη Χάγη κατά του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με το ισραηλινό δίκτυο i24NEWS, ο Νετανιάχου ανέθεσε σε ομάδα υπουργών και άλλων κυβερνητικών αξιωματούχων να εξετάσουν την προετοιμασία της υπόθεσης, η οποία φέρεται να αφορά τη μεταχείριση των Κούρδων στην Τουρκία, καθώς και καταγγελίες σχετικά με τη χρηματοδότηση της Χαμάς από την τουρκική κυβέρνηση.

Η «κόκκινη αγγελία» και η νέα κλιμάκωση

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η κίνηση της ισραηλινής πλευράς έρχεται μετά την ανακοίνωση του Ερντογάν ότι απευθύνθηκε στην Interpol, ζητώντας την έκδοση «ερυθράς αγγελίας» σε βάρος του Νετανιάχου.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη παρουσιάζεται ως ένα ακόμη επεισόδιο στην κλιμάκωση της αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο πλευρών, η οποία φέρεται να οδήγησε την ισραηλινή κυβέρνηση στην έναρξη προετοιμασιών για την προσφυγή.

Στο επίκεντρο οι Κούρδοι και η Χαμάς

Σύμφωνα με το i24NEWS, η υπόθεση που εξετάζει η ισραηλινή πλευρά αναμένεται να επικεντρωθεί στις ενέργειες της κυβέρνησης Ερντογάν απέναντι στους Κούρδους, αλλά και σε ισχυρισμούς περί χρηματοδότησης της Χαμάς από την Άγκυρα.

Το ζήτημα, ωστόσο, εμφανίζει νομικές ιδιαιτερότητες. Το Ισραήλ δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στο Καταστατικό της Ρώμης, στο οποίο βασίζεται η λειτουργία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ενώ το ίδιο ισχύει και για την Τουρκία.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα πάντα με το ισραηλινό δίκτυο, εξετάζεται το ενδεχόμενο να αξιοποιηθεί τρίτη χώρα προκειμένου να κινηθεί η σχετική διαδικασία.

«Μοχλός πίεσης» προς τον Ερντογάν

Παρά τις προετοιμασίες, πηγές που επικαλείται το i24NEWS αναφέρουν ότι το Ισραήλ φέρεται να ελπίζει πως τελικά δεν θα χρειαστεί να προχωρήσει στην προσφυγή.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η προετοιμασία της υπόθεσης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μέσο πίεσης προς τον Ερντογάν, με στόχο να λειτουργήσει αποτρεπτικά απέναντι σε περαιτέρω κινήσεις της Άγκυρας κατά του Ισραήλ και του Νετανιάχου.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού αρνήθηκε να σχολιάσει τις σχετικές πληροφορίες, ενώ ανάλογη στάση τήρησαν και αξιωματούχοι του υπουργείου Δικαιοσύνης του Ισραήλ.

ראש הממשלה הורה להכין תיק משפטי מקיף נגד נשיא טורקיה ארדואן, בעקבות הסלמה נוספת מצדו | כל הפרטים בפרסום הראשון של @avishaigrinzaig#המהדורההמרכזית עם @MiriMichaeli pic.twitter.com/2zFn6RVL4h — i24NEWS (@i24NEWS_HE) September 27, 2026

Πηγή: newsbeast.gr