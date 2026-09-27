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Γιάννης Βρούτσης: Παντρεύτηκε η κόρη του, Νίκη – “Παιδιά μου να ζήσετε” έγραψε ο υπουργός

cyclades24.gr
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THESTIVAL TEAM

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Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ο Γιάννης Βρούτσης, καθώς το Σάββατο (26/9) πάντρεψε την κόρη του, Νίκη. Ο γάμος έγινε στο Καβούρι, με το ζευγάρι να λάμπει στο πλευρό στενών συγγενών και φίλων. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ευχήθηκε και δημόσια στους νεόνυμφους τα καλύτερα, στην κοινή ζωή τους που μόλις ξεκίνησε.

Ο Γιάννης Βρούτσης, με καταγωγή από τις Κυκλάδες (Νάξο και Αμοργό), έζησε μια άκρως συγκινητική οικογενειακή στιγμή συνοδεύοντας την κόρη του στην εκκλησία. Ο γάμος ήταν όπως ακριβώς είχε σχεδιάσει το ζευγάρι.

Η Νίκη Βρούτση έχει σπουδάσει ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ενώ ο σύζυγός της, Αναστάσιος Πολίτης, είναι νευροχειρουργός και κατάγεται από την Άνδρο. Έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές, εκπονεί τη διδακτορική του διατριβή στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ έχει ήδη στο ενεργητικό του ιατρικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά της ειδικότητάς του.

Στα στιγμιότυπα του cyclades24.gr, αποτυπώνεται η έντονη συγκίνηση του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού, καθώς και οι χαρούμενες στιγμές της μητέρας της νύφης, Θεοδώρας Βαγενά, και του αδελφού της, Βασίλη.

Η επίσημη αναγγελία του γάμου ανέφερε: «Ο Αναστάσιος Πολίτης, γεννηθείς εις Αμαρούσιον Αττικής, κάτοικος Βούλας Αττικής, γιος του Αντωνίου και της Ελένης, το γένος Μεταξά Σούλη, και η Νίκη Βρούτση, γεννηθείσα εις Αμαρούσιον Αττικής, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, κόρη του Ιωάννη και της Θεοδώρας, το γένος Βαγενά, πρόκειται να παντρευτούν. Ο γάμος θα γίνει στο Καβούρι Αττικής».

Δείτε εικόνες:

cyclades24.gr
cyclades24.gr
cyclades24.gr

Γιάννης Βρούτσης

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