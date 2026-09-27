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Τραμπ: Οι πέντε συλληφθέντες στη Βρετανία για τρομοκρατία ήταν εδώ και καιρό υπό έρευνα στις ΗΠΑ

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Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε σήμερα, κοντά σε μια αμερικανική αεροπορική βάση, πέντε άνδρες ως υπόπτους για αδικήματα σχετιζόμενα με κατοχή εκρηκτικών και τρομοκρατία. Οι βρετανικές αρχές έδρασαν με βάση μια πληροφορία ότι τρία βαν κατευθύνονταν στο στρατιωτικό αεροδρόμιο το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί στους βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ύποπτοι σχεδίαζαν να προκαλέσουν «μεγάλες ζημιές» και ότι βρίσκονταν στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον «εδώ και καιρό».

«Τους ερευνούσαμε. Ήθελαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές στη βάση μας και η συνεργασία με τους Βρετανούς λειτούργησε πολύ καλά» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή του στο Σικάγο για ένα τουρνουά γκολφ.

Η RAF Φέρφορντ όπου έγιναν οι συλλήψεις είναι μία από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν οι αμερικανικές αεροπορικές δυνάμεις στη Βρετανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ντόναλντ Τραμπ

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