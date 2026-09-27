Σδούκου: Κανένας μόνος του στην παγκόσμια ενεργειακή κρίση – Η Ευρώπη να ακούσει το καμπανάκι

Στις επιπτώσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης, στις παρεμβάσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση για τη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, αλλά και στην ανάγκη ευρωπαϊκής αντιμετώπισης αναφέρθηκε η Αλεξάνδρα Σδούκου.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ απαντώντας σχετικά με τη συνεχιζόμενη παγκόσμια ενεργειακή κρίση και τις επιπτώσεις της, τόνισε ότι «ζούμε σε μία διεθνή συνθήκη την οποία δεν προκαλέσαμε και δεν μπορούμε να την ελέγξουμε».

«Ελπίζαμε και ευχόμασταν να είχε σταματήσει πολύ νωρίτερα και να μπορούσε να ξεκινήσει η σεζόν με καλύτερες συνθήκες. Δυστυχώς, όμως, η κατάσταση χειροτερεύει και δεν βλέπουμε φως στο τούνελ, ούτε έναν σαφή τρόπο επίλυσης της σύγκρουσης» τόνισε η κ. Σδούκου και πρόσθεσε:

«Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, αυτό που προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση είναι, με τα χρήματα που έχουμε εξοικονομήσει, να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τους συμπολίτες μας. Είναι κάτι, εξάλλου, που κάνουμε από την αρχή. Από την έναρξη της κρίσης τον Φεβρουάριο, όταν είχαμε το πρώτο κύμα ανόδου των τιμών, δώσαμε ένα πακέτο στήριξης 800 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ήταν το τρίτο μεγαλύτερο ως προς το ΑΕΠ της χώρας σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που έχουν ήδη προαναγγελθεί, υπενθυμίζοντας ότι «μέσα σε αυτή τη συνθήκη είπαμε ότι θα κάνουμε τις εξής παρεμβάσεις. Αφενός, στο πετρέλαιο θέρμανσης θα υπάρξει παρέμβαση, η οποία θα ανακοινωθεί λίγο πριν ξεκινήσει η περίοδος, δηλαδή πριν τις 15 Οκτωβρίου. Αφετέρου, θα αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης και δεν θα αφορά μόνο όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο. Θα αφορά όλες τις μορφές ενέργειας, με όποιον τρόπο θερμαίνεται ο κάθε πολίτης: ηλεκτρική ενέργεια, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ό,τι κι αν χρησιμοποιεί. Με αυτόν τον διπλό τρόπο επιχειρούμε να μειώσουμε τις επιπτώσεις, να κλείσουμε την ψαλίδα που άνοιξε η άνοδος των διεθνών τιμών».

Αναφερόμενη στις πιθανές παρεμβάσεις στην αγορά καυσίμων, η κ. Σδούκου τόνισε ότι «το ζητούμενο για τους πολίτες είναι το τελικό κόστος που καλούνται να πληρώσουν. Το εργαλείο, ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί μια μείωση, μπορεί να τον αξιολογεί ο πολίτης, αλλά στο τέλος της ημέρας τι θέλει; Θέλει να δει τη βενζίνη που βάζει, θέλει να δει και το πετρέλαιο που βάζει, να είναι στην καλύτερη δυνατή τιμή. Το ποιο εργαλείο θα χρησιμοποιηθεί είναι δευτερεύον για εκείνον. Ο σκοπός είναι η μείωση».

Πρόσθεσε δε ότι «η κυβέρνηση παρακολουθεί καθημερινά την εξέλιξη των τιμών, καθώς το ύψος και το είδος των παρεμβάσεων επηρεάζονται από τις διεθνείς εξελίξεις. Όπως είναι λογικό, το ύψος της παρέμβασης επηρεάζεται από τιμές για τις οποίες δεν ξέρουμε ποια πορεία θα έχουν και θα πρέπει να προσαρμοζόμαστε στα δεδομένα».

«Η κυβέρνηση θα κάνει το παν για να ενισχύσει τους πολίτες»

Η Αλεξάνδρα Σδούκου τόνισε ότι «όπως και στην προηγούμενη ενεργειακή κρίση, τότε που εκτοξεύτηκαν οι τιμές, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κυβέρνηση, πριν ακόμη πάρει η Ευρώπη κάποιο μέτρο, είχε ήδη βρει από μόνη της τον τρόπο, το εργαλείο και έτσι καταφέραμε και στηρίξαμε τους πολίτες. Έτσι και τώρα, πρέπει να είναι σαφές σε όλους ότι η κυβέρνηση θα κάνει το παν για να ενισχύσει τους πολίτες. Ανακοινώσαμε κάποια μέτρα και εδώ είμαστε για να κάνουμε το μέγιστο δυνατό».

Επιπλέον, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ υπογράμμισε ότι «καμία κυβέρνηση από μόνη της δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μία παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Γι’ αυτό και θα το θέσει σίγουρα ως ζήτημα ο πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής. Εδώ το καμπανάκι για την Ευρώπη πλέον χτυπάει πολύ δυνατά. Η κατάσταση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί πλήρως σε εθνικό επίπεδο, ιδίως εάν αυτές οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου δεν περιοριστούν με κάποιο τρόπο, αλλά παραμείνουν τόσο υψηλές για μακρό χρονικό διάστημα».

«Ο πρωθυπουργός θα αγωνιστεί στις Βρυξέλλες για δημοσιονομική ευελιξία»

Η κ. Σδούκου τόνισε ότι «ο πρωθυπουργός θα αγωνιστεί στις Βρυξέλλες για να υπάρξει δημοσιονομική ευελιξία, έτσι ώστε να μπορούμε να ξοδεύουμε παραπάνω χρήματα και τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν αποτελεσματικά τις κοινωνίες τους. Είναι κάτι που, εξάλλου, ανακοίνωσε ο ίδιος στη συνέντευξή του».

Υπογράμμισε δε ότι «το ζήτημα δεν είναι μόνο η λήψη ενός μεμονωμένου μέτρου, αλλά η συνολική διαχείριση των δημόσιων δαπανών. Γι’ αυτό θα παλέψει η κυβέρνηση».

Η κ. Σδούκου άσκησε κριτική στις προτάσεις της αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι «αυτό που αποκομίζει κάποιος ακούγοντάς τες είναι ότι δεν αποτελούν κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο, αλλά είναι λύσεις του ποδαριού. Είναι σαν να μην είναι σε θέση να μελετήσουν ουσιαστικά το πρόβλημα και να προτείνουν κάτι που θα βγάζει νόημα και θα έχει συνοχή. Δεν καταλαβαίνουν καν ότι η κάθε πρόταση δεν πρέπει ούτε να προσκρούει σε ευρωπαϊκούς κανόνες ούτε να δημιουργεί τρύπες στους προϋπολογισμούς.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η μείωση του ΕΦΚ που προτείνουν, καθώς, με τον τρόπο που λένε να γίνει, ανοίγουν κατευθείαν ένα κενό ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό. Και αυτά τα 2 δισεκατομμύρια θα πρέπει να αναπληρωθούν με άλλα μέτρα, αλλά δεν μας λένε με ποια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ