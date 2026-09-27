Άννα Βίσση: Οι τρεις παρατηρήσεις του Νίκου Μάνεση στον αέρα του Alpha για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Το δικό του ξεχωριστό σχόλιο, για τη μεγάλη συναυλία που έδωσε χθες η Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ, έκανε σήμερα, Κυριακή, ο Νίκος Μάνεσης στον αέρα της εκπομπής του στον Alpha.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής, εντυπωσιασμένος, έκανε τρεις παρατηρήσεις για τη συναυλία της απόλυτης Ελληνίδας σταρ.

«Τρεις παρατηρήσεις! Πρώτη, τη βρίσκω καλύτερη απ’ όταν ήταν νεότερη. Είναι η… ωρίμανση, σαν το κρασί. Δεύτερη παρατήρηση, ούτε στην έναρξη των επιτυχημένων Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, δεν υπήρχε τόσος κόσμος. Ήταν 20-30 χιλιάδες κόσμος λιγότερος.

Τρίτον, εάν βρεθεί κόμμα ή ποδοσφαιρική ομάδα στην Ελλάδα που γεμίζει το Ολυμπιακό Στάδιο, τότε θα πω “συγγνώμη, έχω σφάλει”. Εντυπωσιακή και η είσοδος, που μπήκε… ιπτάμενη!», είπε ο Νίκος Μάνεσης.

Κλείνοντας, ο Νίκος Μάνεσης είπε με χιούμορ: «Κι επειδή πάμε για εκλογές, αν καταφέρει ο Μητσοτάκης, μαζί με τον Τσίπρα και μαζί με τον Ανδρουλάκη, σε κοινή εμφάνιση, να γεμίσουν το Ολυμπιακό Στάδιο, τότε είναι αποφασισμένη η συγκυβέρνηση».