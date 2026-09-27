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Εντοπίστηκαν 32 αλλοδαποί σε λέμβο νότια της Γαύδου

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Στον εντοπισμό λέμβου με 32 αλλοδαπούς επιβαίνοντες προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Η λέμβος εντοπίστηκε από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου, περίπου 7 ναυτικά μίλια νότια του νησιού, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Στο σημείο έσπευσε σκάφος της δύναμης Frontex, το οποίο περισυνέλεξε με ασφάλεια τους 32 επιβαίνοντες της λέμβου.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Γαύδου, όπου αναμένεται να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης.

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