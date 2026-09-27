Super Cup: Τσαρούχα, Καρπάνος και Τσιμπούρης σφυρίζουν τον τελικό Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα κοντραριστούν στον τελικό του Stoiximan Super Cup, με στόχο την κατάκτηση του πρώτου εγχώριου τίτλου της σεζόν.

Τσαρούχα, Καρπάνος και Τσιμπούρης θα είναι η διαιτητική τριάδα που θα διευθύνει τον τελικό της εγχώριας διοργάνωσης.

Υπενθυμίζεται πως οι Τσαρούχα και Καρπάνος ήταν διαιτητές στον πρώτο ημιτελικό, ανάμεσα στους ερυθρολεύκους και στην ΑΕΚ, ενώ ο Τσιμπούρης ήταν στον ημιτελικό του Παναθηναϊκού απέναντι στους Θεσσαλονικείς.