Super Cup: Τσαρούχα, Καρπάνος και Τσιμπούρης σφυρίζουν τον τελικό Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
Intime
THESTIVAL TEAM
Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα κοντραριστούν στον τελικό του Stoiximan Super Cup, με στόχο την κατάκτηση του πρώτου εγχώριου τίτλου της σεζόν.
Τσαρούχα, Καρπάνος και Τσιμπούρης θα είναι η διαιτητική τριάδα που θα διευθύνει τον τελικό της εγχώριας διοργάνωσης.
Υπενθυμίζεται πως οι Τσαρούχα και Καρπάνος ήταν διαιτητές στον πρώτο ημιτελικό, ανάμεσα στους ερυθρολεύκους και στην ΑΕΚ, ενώ ο Τσιμπούρης ήταν στον ημιτελικό του Παναθηναϊκού απέναντι στους Θεσσαλονικείς.