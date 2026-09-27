Θάσος: Σοβαρό ατύχημα για 16χρονο ποδοσφαιριστή – Χτύπησε το κεφάλι του σε περίφραξη, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Καβάλας

Σε πολύ σοβαρή κατάσταση, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας, 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρωνα Β’, που αγωνιζόταν στο παιχνίδι για τη Β’ κατηγορία της ΕΠΣΚ με τον Άρη Πρίνο στη Θάσο, στο πλαίσιο της πρεμιέρας του πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με το KavalaPost.gr, μόλις στο 2ο λεπτό της αναμέτρησης σε μια διεκδίκηση της μπάλας, ο νεαρός ποδοσφαιριστής έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο και χτύπησε με το πίσω μέρος του κεφαλιού του, στην περίφραξη του γηπέδου, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Όπως ήταν φυσικό το παιχνίδι διεκόπη και του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον γιατρό του αγώνα.

Παράλληλα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή του στο Νοσοκομείο της Καβάλας.