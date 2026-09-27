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Σοκ στην Εύβοια: Πυροβόλησαν γάτα στο κεφάλι και έχασε την όραση της

Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Φρίκη προκαλεί το περιστατικό κακοποίησης αδέσποτης γάτας στην Εύβοια, όπου βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη έξω από σπίτι στην περιοχή της Ερέτριας.

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει γυναίκα που κατοικεί στην περιοχή, το Σάββατο (26.09.2026) η ίδια εντόπισε έξω από το σπίτι της την αδέσποτη γάτα με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι.

Βλέποντας την κατάσταση της, το μετέφερε σε κτηνιατρική κλινική προκειμένου να του παρασχεθεί άμεσα η απαραίτητη περίθαλψη.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν στις Αρχές, από την κτηνιατρική εξέταση διαπιστώθηκε ότι η γάτα είχε δεχθεί πυροβολισμό στο κεφάλι. Ο τραυματισμός ήταν ιδιαίτερα σοβαρός, με αποτέλεσμα το ζώο να χάσει την όρασή του, σύμφωνα με το evima.gr.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία και βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του τραυματισμού και να εντοπιστεί ο υπεύθυνος.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς πρόκειται για ακόμη ένα περιστατικό βίας σε βάρος ανυπεράσπιστου ζώου. Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται.

Εύβοια

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