Σαββίδης στους παίκτες του ΠΑΟΚ: Απόλυτος στόχος η κατάκτηση του πρωταθλήματος – Θέλω να βλέπω μια ενωμένη ομάδα

Στη Νέα Μεσημβρία βρέθηκε σήμερα ο Ιβάν Σαββίδης, θέλοντας να έχει από κοντά εικόνα από την καθημερινότητα της ομάδας και την προετοιμασία του ΠΑΟΚ ενόψει της συνέχειας της σεζόν – Οι ατάκες του σε παίκτες και Λίσι.

Ο ισχυρός άνδρας του Δικεφάλου παρακολούθησε την προπόνηση και μετά το τέλος της είχε την ευκαιρία να απευθυνθεί στους ποδοσφαιριστές, μεταφέροντας για ακόμη μία φορά το ξεκάθαρο μήνυμα αναφορικά με τους στόχους της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Ο Σαββίδης επανέλαβε πως πρώτος στόχος είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος, ενώ εξέφρασε την επιθυμία η ομάδα να διεκδικήσει, εφόσον είναι δυνατό, και το Κύπελλο. Παράλληλα, στάθηκε ιδιαίτερα στην εικόνα που παρουσίασε το σύνολο μετά την προηγούμενη συζήτηση που είχε μαζί του στη Μεσημβρία, ζητώντας από τους παίκτες να διατηρήσουν αυτή την αγωνιστική προσέγγιση σε κάθε παιχνίδι.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σημασία της συλλογικής προσπάθειας. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «τους στόχους τους πετυχαίνει η ομάδα και όχι τα άτομα», θέλοντας να καταστήσει σαφές πως η επιτυχία περνά μέσα από τη συνεργασία και την ενότητα.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ υπογράμμισε: «Θέλω να βλέπω μια ενωμένη ομάδα, με ομαδικό πνεύμα. Με συγκέντρωση στον στόχο και απόλυτη πειθαρχία».

Ο Σαββίδης αναφέρθηκε και στις απαιτήσεις του πρωταθλητισμού, επισημαίνοντας πως δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια και πως κάθε αναμέτρηση απαιτεί την ίδια συγκέντρωση και αποφασιστικότητα. Παρά τις δυσκολίες, εξέφρασε εκ νέου την εμπιστοσύνη του στις δυνατότητες του συγκεκριμένου συνόλου και στην ικανότητά του να φτάσει στους στόχους που έχουν τεθεί.

Παράλληλα, ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές να αντιλαμβάνονται τη σημασία της φανέλας που φορούν και τη σχέση τους με τον ΠΑΟΚ και τον κόσμο του. Για τους νεότερους, σημείωσε πως ο Δικέφαλος μπορεί να αποτελέσει τον χώρο στον οποίο θα χτίσουν το μέλλον τους, ενώ για τους πιο έμπειρους τόνισε πως η σχέση με τον σύλλογο μπορεί να συνεχιστεί και μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής τους καριέρας, μέσα από διαφορετικούς ρόλους.

Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ είχε επίσης συζητήσεις για αγωνιστικά ζητήματα. Ενημερώθηκε για την κατάσταση των τραυματιών και την πορεία της αποθεραπείας τους, ενώ είχε συνομιλία με τον Μάτος για θέματα που αφορούν την ομάδα.

Παράλληλα, συνομίλησε με τον Αγησίλαο Τουμαζάτο, ενώ ιδιαίτερο ήταν το τετ α τετ του με τον Αλέσιο Λίσι, από τον οποίο ζήτησε να συνεχίσει να δουλεύει με στόχο τη δημιουργία ενός συνόλου με έντονο ομαδικό πνεύμα, απόλυτη συγκέντρωση και κοινή κατεύθυνση.

Το μήνυμα του Σαββίδη ήταν ξεκάθαρο, ο ΠΑΟΚ έχει συγκεκριμένους στόχους και για να τους πετύχει χρειάζεται ενότητα, πειθαρχία και απόλυτη προσήλωση από όλους.

Πηγή: sdna.gr