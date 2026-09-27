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Αλόννησος: Με σοβαρά εγκαύματα 12χρονο αγόρι – Μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο Βόλου

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Με σοβαρά εγκαύματα στο σώμα του, διακομίζεται αυτή την ώρα, ένα 12χρονο αγόρι από την Αλόννησος στο νοσοκομείο του Βόλου, υπό συνθήκες ισχυρών ανέμων, με το ταχύπλοο «Άξιον Εστί».

Σύμφωνα με το Magnesia News, τo ανήλικο αγόρι, φέρεται να υπέστη τα εγκαύματα από την κουζίνα του σπιτιού, χωρίς ακόμη να έχουν γνωστοποιηθεί οι λεπτομέρειες ή οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στον Βόλο.

Αλόννησος

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