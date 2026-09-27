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Πιερρακάκης: Είμαστε δίπλα σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές στην περιφέρεια

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«Πίσω από κάθε σχολείο και κάθε δομή υγείας στην περιφέρεια υπάρχουν άνθρωποι που υπηρετούν εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, μακριά από τα σπίτια και τις οικογένειές τους».

Αυτό ανέφερε, με ανάρτησή του στο Facebook, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, με αφορμή το γεγονός ότι 17.074 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές έλαβαν την επιστροφή δύο ενοικίων, συνολικού ύψους 4,9 εκατ. ευρώ.

«Είμαστε δίπλα τους έμπρακτα. Με πολιτικές που αναγνωρίζουν την προσφορά τους και στηρίζουν την καθημερινότητά τους», επεσήμανε ο υπουργός.

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