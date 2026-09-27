ΚΚΕ κατά Μητσοτάκη: “Σκέτη κοροϊδία” για το Διεθνές Δίκαιο, “κούφια λόγια” για την ακρίβεια

«Τα ευχολόγια του κ. Μητσοτάκη για το “Διεθνές Δίκαιο” και τη “διεθνή νομιμότητα” είναι σκέτη κοροϊδία, όταν η κυβέρνησή του έχει στηρίξει όλες τις παράνομες, εγκληματικές επεμβάσεις και πολέμους των συμμάχων του, ΗΠΑ-Ισραήλ, από τη Βενεζουέλα μέχρι το Ιράν, όταν οι “ισχυρές συμμαχίες” ΝΑΤΟ-ΕΕ, που στηρίζουν όλα τα κόμματα του συστήματος, είναι αυτές που “φουσκώνουν τα πανιά” της τουρκικής προκλητικότητας» αναφέρει το ΚΚΕ, σε σχόλιό του, για την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού.

«Αντίστοιχα και τα ευχολόγια για το “κόστος ζωής” και το “διαθέσιμο εισόδημα” είναι κούφια λόγια, όχι μόνο γιατί η κυβέρνηση και τα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης απορρίπτουν συστηματικά τις προτάσεις του ΚΚΕ, που εξασφαλίζουν πραγματική ανακούφιση της λαϊκής οικογένειας, αλλά και γιατί “κοστολογούν” τα πάντα με κριτήριο τα κέρδη του κεφαλαίου και τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ» προσθέτει το κόμμα στο σχόλιό του, και καταλήγει:

«Πραγματική διέξοδο στα αδιέξοδα της πολιτικής τους θα δώσει ο λαός, με τους αγώνες του και τη συμπόρευσή του με το ΚΚΕ, σε σύγκρουση με το σύστημα του κέρδους, που μετατρέπει σε απειλή ακόμα και τα πιο θαυμαστά επιτεύγματα της επιστήμης».