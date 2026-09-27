Νετανιάχου: “Αναληθές” το δημοσίευμα για δήθεν προειδοποίηση της Αιγύπτου πριν την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου

Ένα ρεπορτάζ του αμερικανικού περιοδικού The Atlantic, που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, υποστήριξε ότι ο διευθυντής των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών επισκέφθηκε το Ισραήλ λίγες ημέρες πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Σκοπός του ταξιδιού ήταν να προειδοποιήσει το Τελ Αβίβ για το ενδεχόμενο προετοιμασίας μιας μεγάλης κλίμακας επίθεσης από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα της Χαμάς.

Το Σάββατο το βράδυ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, διέψευσε κατηγορηματικά το δημοσίευμα, χαρακτηρίζοντάς το ως μια προσπάθεια να επηρεαστεί η κοινή γνώμη της χώρας, μόλις έναν μήνα πριν τις βουλευτικές εκλογές, όπου αντιμετωπίζει τον κίνδυνο εκλογικής ήττας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο του κυρίου Νετανιάχου, ο ισχυρισμός αυτός είναι αναληθής. Η ανακοίνωση προσθέτει ότι η συγκεκριμένη πληροφορία είχε ήδη απορριφθεί στο παρελθόν και επανέρχεται τώρα με στόχο τον επηρεασμό της ισραηλινής κοινής γνώμης.

Οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ πρόκειται να στηθούν ακριβώς σε έναν μήνα, στις 27 Οκτωβρίου.

Τι υποστηρίζει το ρεπορτάζ του The Atlantic

Το ρεπορτάζ του The Atlantic αναφέρει συγκεκριμένα ότι λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν την επίθεση, ο Αμπάς Καμέλ, ο επικεφαλής των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών, πραγματοποίησε μια σύντομη ωριαία επίσκεψη στο Ισραήλ, φτάνοντας με ναυλωμένο αεροσκάφος τύπου Cessna στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.

Σκοπός του ήταν να μεταφέρει στις ισραηλινές αρχές την επείγουσα προειδοποίηση ότι ο χρόνος για να αποτραπεί μια μαζική επίθεση της Χαμάς εξαντλούνταν. Για τις πληροφορίες αυτές, το περιοδικό επικαλείται πηγές από το Ισραήλ, την Αίγυπτο, αραβικά κράτη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.

Υποστηρίζεται ότι ο κύριος Καμέλ προέτρεψε την ισραηλινή ηγεσία να προβεί σε οικονομικές παραχωρήσεις προς τη Χαμάς, ένα κίνημα με δεσμούς με τους Αδελφούς Μουσουλμάνους, ως μέσο για την αποφυγή της στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Ο Αμπάς Καμέλ θεωρείται ένας από τους πλέον σημαίνοντες αξιωματούχους πληροφοριών στη Μέση Ανατολή και έχει επιτελέσει καθοριστικό ρόλο στις διαμεσολαβητικές πρωτοβουλίες μετά την έναρξη του πολέμου.

Το The Atlantic επισημαίνει ότι παραμένει αδιευκρίνιστο με ποιον ακριβώς συναντήθηκε ο κύριος Καμέλ. Ωστόσο, ένας πρώην αξιωματούχος της ισραηλινής κυβέρνησης τόνισε ότι θα ήταν αδιανόητο να μην είχε λάβει γνώση ο πρωθυπουργός Νετανιάχου τόσο για την επίσκεψη όσο και για το περιεχόμενο των συνομιλιών του Αιγύπτιου αξιωματούχου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δύο ημέρες μετά την έναρξη της επίθεσης, το γραφείο του πρωθυπουργού είχε ήδη αρνηθεί ότι η κυβέρνηση είχε λάβει προειδοποίηση από την Αίγυπτο, καθώς και οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση επικοινωνία μεταξύ του πρωθυπουργού και του κυρίου Καμέλ.

Η δημοσίευση αυτή έρχεται σε συνέχεια ενός πρόσφατου ρεπορτάζ της ισραηλινής εφημερίδας Haaretz, το οποίο ισχυριζόταν ότι και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν αποστείλει παρόμοια προειδοποίηση στον πρωθυπουργό Νετανιάχου.

Το εν λόγω ρεπορτάζ ανέφερε ότι ο πρόεδρος των ΗΑΕ, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ, είχε ενημερώσει τον κύριο Νετανιάχου ότι ο τότε ηγέτης της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, προετοίμαζε μια επίθεση.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού απέρριψε και αυτές τις πληροφορίες, απειλώντας μάλιστα με νομικές ενέργειες εναντίον της εφημερίδας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ