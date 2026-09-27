Φωτιά στη Σαλαμίνα – Μήνυμα του 112 για απομάκρυνση κατοίκων

Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα (27/9) σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Περάνι της Σαλαμίνας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.

Λόγω της εξέλιξης της φωτιάς, ενεργοποιήθηκε το 112, με μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν για λόγους ασφαλείας.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες, με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 11 πυροσβεστικά οχήματα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πέρανι, #Σαλαμίνας.

Κινητοποιήθηκαν 52 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόροων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και 2 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. September 27, 2026

Στην επιχείρηση συνδράμει από αέρος ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος, ενισχύοντας τις προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων για τον περιορισμό της φωτιάς.

Παράλληλα, ο Δήμος Σαλαμίνας κινητοποιήθηκε για να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος, διαθέτοντας υδροφόρα οχήματα.