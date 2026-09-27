Παρουσία Σαββίδη η σήμερινη προπόνηση του ΠΑΟΚ

Ο Ιβάν Σαββίδης βρέθηκε σήμερα στη Νέα Μεσημβρία και παρακολούθησε την προπόνηση της ομάδας, δείχνοντας πως θέλει να βρίσκεται κοντά στο ποδοσφαιρικό τμήμα.

Η ενημέρωση της ασπρόμαυρης ΠΑΕ:

«Η προπόνηση πραγματοποιήθηκε παρουσία του προέδρου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος αφού παρακολούθησε το πρόγραμμα των ποδοσφαιριστών, συνομίλησε με τα στελέχη και το αγωνιστικό τμήμα του Δικεφάλου. Το ρεπό ολοκληρώθηκε, οι… μπαταρίες γέμισαν και το αγωνιστικό τμήμα του Δικεφάλου επέστρεψε στη Νέα Μεσημβρία, πιάνοντας ξανά δουλειά ενόψει των επόμενων μεγάλων προκλήσεων που βρίσκονται μπροστά. Χωρίς τους διεθνείς, αλλά με καλή ψυχολογία και νέα πρόσωπα, η Νέα Μεσημβρία γέμισε και πάλι με κόσμο και η δουλειά ενόψει της επανέναρξης άρχισε. Το πρόγραμμα της κυριακάτικης προπόνησης (27.09) είχε χαρακτήρα προσαρμογής. Οι ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου δούλεψαν σε rondo, passing game και παιχνίδι κατοχής, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με τρεξίματα. Οι Χατζηδιάκος και Λουσέ προπονήθηκαν κανονικά με το υπόλοιπο γκρουπ.

Αναφορικά με το ιατρικό δελτίο, ο Ελουστόντο υποβλήθηκε σε πρόγραμμα θεραπείας μετά το χτύπημα που δέχθηκε στην αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό, ενώ οι Γιαννούλης και Ντεσπόντοφ προπονήθηκαν ατομικά στο γήπεδο.

Την Δευτέρα (28.09) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 10:30 στη αθλητικό κέντρο της Νέας Μεσημβρίας».