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Σάρωσε στην τηλεθέαση ο χθεσινός ημιτελικός του Super Cup ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Πολύ καλή επίδοση για τον ΣΚΑΪ στη χθεσινή αναμέτρηση μπάσκετ Παναθηναϊκού-ΠΑΟΚ.

Συγκεκριμένα, κατέγραψε στο γενικό σύνολο τηλεθεατών μέχρι 24,7% (μέσος όρος 16,8%). Στο δυναμικό κοινό ηλικίας 18-54 ετών έφτασε στο 24,6% (μ.ο. 17,3%).

Σήμερα ολοκληρώνεται το Stoiximan Super Cup με τον Ολυμπιακό και να τον ΠΑΟΚ να διεκδικούν το τρόπαιο. Χθες (26/9), ο Δικέφαλος πήρε μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού στο κλειστό του Περιστερίου με buzzer beater του Τσέντι Οσμάν.

Απόψε, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ διεκδικούν το Stoiximan Super Cup στις 20:00 στο κλειστό της Τζον Κένεντι «Ανδρέας Παπανδρέου». Η μετάδοση θα γίνει από τον ΣΚΑΪ.

Τηλεθέαση

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