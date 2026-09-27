Φοίβος: Η Άννα Βίσση είναι η μεγαλύτερη τραγουδίστρια στην Ελλάδα – Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν περσόνα

Ο Φοίβος βρέθηκε καλεσμένος της Ναταλίας Γερμανού, στο στούντιο της εκπομπής «Καλύτερα Δε Γίνεται» το μεσημέρι της Κυριακής (27-09-2026) και μίλησε για τη συναυλία που έδωσε η Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ, τη σχέση του με τον Νίκο Καρβέλα αλλά και για το κεφάλαιο «Γιώργος Μαζωνάκης», που έκλεισε πρόωρα, άδικα και αναπάντεχα στις 9 Σεπτεμβρίου.

Αναφερόμενος στην ιστορική συναυλία του ΟΑΚΑ, ο Φοίβος ανέφερε: «Ήταν πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικό που η Άννα Βίσση θέλησε να αποχαιρετήσει τον Γιωργο Μαζωνάκη με το “Σάββατο” στη χθεσινή της συναυλία. Συγκινητικό για δυο λόγους, και για τον Γιώργο και τον κόσμο που βλέπεις να τραγουδάει το τραγούδι του, αλλά συγκινήθηκα και για την Άννα που ζει όλο αυτό.

Η γνώμη μου – δεν την έχω πει δημοσίως μέχρι σήμερα – είναι ότι είναι η μεγαλύτερη τραγουδίστρια. Το έλεγα από μικρός και το λέω μέχρι σήμερα. Πολλοί πέφτανε να με φάνε. Πιστεύω ότι της αξίζει απόλυτα αυτό που κάνει. Συγκινούμαι και χαίρομαι πάρα πολύ και γι’ αυτή και τον Νίκο Καρβέλα, γιατί έχουν περάσει και πάρα πολύ δύσκολα. Είναι συγκλονιστικό να βλέπεις 90.000 κόσμο να πληρώνει και να πηγαίνει να τη δει. Νομίζω είναι η Άννα και οι Metallica, για να λέω και το ρεπερτόριο που αγαπάω» είπε αρχικά ο Φοίβος,

Όσο για τον λόγο που δε συνεργάστηκαν ποτέ, και το ενδεχόμενο να τους δούμε να συνεργάζονται στο μέλλον, ο Φοίβος είπε: «Είχα γράψει στο παρελθόν κάποια τραγούδια για την Άννα που δεν της τα έδωσα ποτέ, γιατί ένιωθα τότε ότι θα “προδώσω” τη Δέσποινα. Τώρα η Άννα είναι με τον Νίκο και έτσι πρέπει να είναι. Δε θα το σκεφτόμουν καν να της δώσω τραγούδι. Θαυμάζω πολύ τη σχέση που έχουν, έχει περάσει από 40 κύματα, αλλά παραμένουν πιστοί ο ένας στον άλλον. Δε θέλω καν να σκεφτώ και να προτείνω να μπω ανάμεσά του. Ομάδα που κερδίζει, δεν την αλλάζεις».

Ο Φοίβος αναφέρθηκε και στον Γιώργο Μαζωνάκη, με τον οποίο είχε συνδεθεί μέσα από μία σειρά μεγάλων επιτυχιών. Θέλησε, ωστόσο, να κάνει μία πολύ συγκεκριμένη διάκριση σχετικά με την προσωπική τους σχέση.

«Έχουμε πολλές στιγμές με τον Γιώργο, ήταν τυπάς, περσόνα, φυσιογνωμία μεγάλη. Δεν μπορώ να επικαλεστώ ότι ήταν φίλος ή ότι ήμουν φίλος του. Στην κοινωνική μας συναναστροφή ήταν υπέροχος. Δεν μπορώ να πω κάτι για τον χαρακτήρα του. Για να πεις κάποιον φίλο πρέπει να έχεις φάει ένα σακί αλάτι μαζί του. Νομίζω αυτό είναι και προσβολή στη μνήμη του».

«Ναι, δεν είχε γράψει εκείνος τα τραγούδια του, αλλά διάλεγε τα τραγούδια του, κι αν κάποιο μίλαγε στην ψυχή του, το έλεγε. Μέσα από τα τραγούδια του πραγματικά μπορούμε να τον γνωρίσουμε» είπε σε άλλο σημείο ο Φοίβος για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Σε άλλο σημείο ο Φοίβος μίλησε για τον Δημήτρη Κόκοτα: «Με τον Δημήτρη ήμασταν φίλοι. Τα απόνερα της φιλίας έγιναν συνεργασία. Ήμασταν κολλητοί, ήμασταν από το πρωί μέχρι το βράδυ μαζί. Απλά κάποια στιγμή δεν πρέπει να μπλέκεις τα επαγγελματικά με τα προσωπικά. Τα προσωπικά έμπλεξαν με τα επαγγελματικά και απομακρυνθήκαμε».