Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα ξεκινήσει από τα προκριματικά στο Japan Open

Από τα προκριματικά του Japan Open θα ξεκινήσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς την πορεία του στο συγκεκριμένο τουρνουά, καθώς δεν προέκυψε νέα απόσυρση που θα του έδινε θέση στο κυρίως ταμπλό του ATP 500 του Τόκιο.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο44 της παγκόσμιας κατάταξης) είχε ανέβει στην κορυφή της λίστας των αναπληρωματικών μετά την αποχώρηση του Μπεν Σέλτον. Ωστόσο, ο Άλεξ Μίκελσεν πήρε τη θέση του Αμερικανού στο κυρίως ταμπλό, με αποτέλεσμα ο Έλληνας πρωταθλητής να χρειαστεί να διεκδικήσει την πρόκρισή του μέσω των προκριματικών.

Στον πρώτο γύρο των προκριματικών, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Γιοσιχίτο Νισιόκα, ο οποίος βρίσκεται στο Νο.210 της παγκόσμιας κατάταξης. Η αναμέτρηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Ιάπωνας θα αγωνιστεί μπροστά στο κοινό της πατρίδας του, έχοντας λάβει wildcard για τη συμμετοχή του στη διοργάνωση.

Ο αγώνας θα γίνει το πρωί της Δευτέρας (28.0.2026), στις 05:00 ώρα Ελλάδας. Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που οι δυο τους θα συναντηθούν, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να έχει κερδίσει την προηγούμενη αναμέτρηση.

Ο Τσιτσιπάς χρειάζεται δύο νίκες για να εξασφαλίσει την παρουσία του στο κυρίως ταμπλό του Japan Open. Εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο του Νισιόκα, θα χρειαστεί να επικρατήσει και στον δεύτερο και τελευταίο γύρο των προκριματικών. Εκεί, αναμένεται να αντιμετωπίσει έναν εκ των Ρίνκι Χιτζικάτα (Νο.82) και Καμίλο Ούγκο Καράμπελι (Νο.75).