Πάπας Λέων για ευθανασία: Είναι αδύνατο να θεωρείται φυσιολογικό το να προκαλείς τον θάνατο

«Είναι αδύνατο να θεωρείται φυσιολογικό το να προκαλείς τον θάνατο», δήλωσε ο πάπας Λέων σήμερα από τη Λούρδη, υποστηρίζοντας με σθένος, λίγους μήνες μετά την υιοθέτηση στη Γαλλία ενός νόμου που νομιμοποιεί το δικαίωμα στην ευθανασία, πως «αυτό που είναι νόμιμο δεν είναι απαραίτητα ηθικό».

«Κανένας ανθρώπινος νόμος δεν πρέπει να σας κάνει να χάσετε τη βεβαιότητα της αξιοπρέπειάς σας», είπε ο ποντίφικας απευθυνόμενος σε ασθενείς και άτομα με αναπηρία που συμμετείχαν σε προσκύνημα, επισημαίνοντας, υπό το θερμό χειροκρότημα του κοινού, ότι «ακριβώς στο όνομα αυτής της αναφαίρετης αξιοπρέπειας του ανθρώπου πρέπει να απορρίπτεται αποφασιστικά ο πειρασμός να αφαιρείται η ζωή υπό το πρόσχημα μιας ψευδούς συμπόνιας».

Έπειτα από χρόνια διαμάχης, το δικαίωμα στην ευθανασία, μια σημαντική κοινωνική μεταρρύθμιση της προεδρίας του Εμανουέλ Μακρόν, επικυρώθηκε τη 15η Ιουλίου από τη γαλλική Εθνοσυνέλευση, προς μεγάλη απογοήτευση της Εκκλησίας της Γαλλίας, για την οποία αυτό το μέτρο συνιστά μια «ανθρωπολογική ρήξη».

«Ποτέ η ιατρική δεν θα μπορεί να γίνει υπηρέτης ενός προγραμματισμένου θανάτου», τόνισε ο ποντίφικας κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης, που πραγματοποιήθηκε υπό το σύνθημα «για να έχει ο κόσμος ζωή», ενώ τάχθηκε υπέρ της αδιάκοπης ανάπτυξης της παρηγορητικής φροντίδας και της ιατρικής έρευνας, καθώς και υπέρ του «να συνοδεύουμε με τρυφερότητα τους ασθενείς».

«Αγαπητοί ασθενείς αδελφοί και αδελφές, θέλω να σας πω: δεν είστε βάρος, είστε η παλλόμενη καρδιά της ανθρωπότητάς μας και ένας πολύτιμος θησαυρός για την Εκκλησία», τόνισε ο Λέων, ο οποίος μετά την ομιλία του χαιρέτησε και ευλόγησε τους πιστούς που είχαν έρθει να τον υποδεχθούν, ανάμεσά τους προσκυνητές σε αναπηρικά αμαξίδια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ