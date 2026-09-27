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Βρετανία: Η Αντιτρομοκρατική ανέλαβε την έρευνα μετά τον συναγερμό ασφαλείας σε αμερικανική βάση, έγιναν συλλήψεις για εκρηκτικά

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THESTIVAL TEAM

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Η βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ανέλαβε την έρευνα μετά τον συναγερμό που σήμανε, για λόγους ασφαλείας, στην αμερικανική αεροπορική βάση RAF Φέρφορντ, στο Γκλόστερσιρ της νοτιοδυτικής Αγγλίας.

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, έχουν συλληφθεί άτομα ως ύποπτα για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά, ενώ στη βάση έχουν αυξηθεί σημαντικά τα μέτρα ασφαλείας.

Μεταξύ άλλων, έχουν στηθεί οδοφράγματα, έχουν αναπτυχθεί ένοπλοι αστυνομικοί και έχουν κινητοποιηθεί οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, όπως ασθενοφόρα και πυροσβεστικά.

Παρόμοιο είναι το σκηνικό και στην περιοχή γύρω από τη βάση. Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και έχει εκκενώσει σπίτια. Οι κάτοικοι μεταφέρθηκαν σε κοντινό κέντρο αναψυχής, ενώ ειδικό κλιμάκιο εξουδετέρωσης εκρηκτικών του βρετανικού στρατού εξετάζει ένα προς ένα τα οχήματα.

Επισήμως, η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία δεν δίνει λεπτομέρειες για το επίπεδο συναγερμού, ενώ οι βρετανικές αρχές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει εάν οι συλλήψεις συνδέονται με τη στρατιωτική βάση. Πάντως, η αστυνομία του Γκλόστερσιρ χαρακτηρίζει το γεγονός «μείζον περιστατικό».

Η στρατηγική σημασία της Φέρφορντ

Η RAF Φέρφορντ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν οι αμερικανικές αεροπορικές δυνάμεις στη Βρετανία. Η βρετανική κυβέρνηση έχει επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιούν τη βάση για επιχειρήσεις εναντίον ιρανικών πυραυλικών εγκαταστάσεων που απειλούν τη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ.

Στη βάση βρίσκονται αμερικανικά στρατηγικά βομβαρδιστικά B-1B Lancer.

Όπως σημειώνουν Βρετανοί αναλυτές, η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα εξαιτίας των απειλών που είχαν διατυπωθεί τον Ιούλιο από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, οι οποίοι είχαν προειδοποιήσει τη Βρετανία να μην επιτρέψει σε αμερικανικά βομβαρδιστικά να επιχειρούν από τη Φέρφορντ.

Βρετανία

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