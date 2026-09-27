Κατερίνη: 17χρονη έπεσε από μπαλκόνι – Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης
Intime
THESTIVAL TEAM
Μια 17χρονη τραυματίστηκε σήμερα το πρωί στην Κατερίνη, όταν έπεσε στο κενό από μπαλκόνι.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό έγινε σήμερα το πρωί γύρω στις 10:00. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, η ανήλικη έπεσε στο κενό από μπαλκόνι με συνέπεια να τραυματιστεί.
Τη 17χρονη εντόπισε η μητέρα της η οποία και ειδοποίησε τις Αρχές. Η κοπέλα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στο νοσοκομείο “Παπανικολάου” της Θεσσαλονίκης για την αντιμετώπιση των τραυμάτων της.
Πληροφορίες αναφέρουν πως δεν κινδυνεύει η ζωή της 17χρονης ενώ την υπόθεση ερευνά η Ελληνική Αστυνομία, με τα πρώτα στοιχεία να αποκλείουν το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.