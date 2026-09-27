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Κατερίνη: 17χρονη έπεσε από μπαλκόνι – Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Μια 17χρονη τραυματίστηκε σήμερα το πρωί στην Κατερίνη, όταν έπεσε στο κενό από μπαλκόνι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό έγινε σήμερα το πρωί γύρω στις 10:00. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, η ανήλικη έπεσε στο κενό από μπαλκόνι με συνέπεια να τραυματιστεί.

Τη 17χρονη εντόπισε η μητέρα της η οποία και ειδοποίησε τις Αρχές. Η κοπέλα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στο νοσοκομείο “Παπανικολάου” της Θεσσαλονίκης για την αντιμετώπιση των τραυμάτων της.

Πληροφορίες αναφέρουν πως δεν κινδυνεύει η ζωή της 17χρονης ενώ την υπόθεση ερευνά η Ελληνική Αστυνομία, με τα πρώτα στοιχεία να αποκλείουν το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.

Κατερίνη

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