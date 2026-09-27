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Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στη Σαλαμίνα – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Αρχείο Intime
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Βελτιωμένη είναι αυτή την ώρα η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Περάνι της Σαλαμίνας, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο έχουν ενισχυθεί.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν πλέον 52 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα.

Παράλληλα, ο δήμος Σαλαμίνας συνδράμει το έργο της πυροσβεστικής με υδροφόρα οχήματα.

Η φωτιά είχε εκδηλωθεί περίπου στις 15:15, με τις δυνάμεις να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, παρά τη βελτίωση της εικόνας, προκειμένου να περιοριστεί πλήρως το μέτωπο και να αποτραπούν τυχόν αναζωπυρώσεις.

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