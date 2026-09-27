MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Γεωργιάδης ανακοίνωσε τον Δημήτρη Σκουλό στα ψηφοδέλτια της ΝΔ – “Είναι συμπαίκτης μου στο τένις” – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Την υποψηφιότητα του γνωστού φωτογράφου, Δημήτρη Σκουλού στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στη Β’ Πειραιώς ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μέσα από ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο υπουργός Υγείας, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με πολίτες στη Νέα Ιωνία μαζί με τον Δημήτρη Καιρίδη, καλωσόρισε στο τέλος της ομιλίας του τον κ. Σκουλό στα ψηφοδέλτια της Πειραιώς.

Μάλιστα αποκάλυψε ότι ο Δημήτρης Σκουλός είναι και «συμπαίκτης στο τένις». «Δυστυχώς θα το παραδεχθώ δημόσια, με κερδίζει κιόλας. Δημήτρη, καλή επιτυχία! Μας έδωσες μεγάλη χαρά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Σήμερα με τον Δημήτρη Καιρίδη βρεθήκαμε σε ένα καφέ στη Νέα Ιωνία προσκεκλημένοι από την κ. Σοφία Γεωργίου και τον κ. Παντελή Στεργιάνη. Μας τίμησε με την παρουσία του και ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας και η πρώην Δήμαρχος. Το κυριότερο όμως είναι ότι παρά την βροχή μαζεύτηκε πλήθος κόσμου έγινε χαμός. Ευχαριστώ τον κόσμο αυτόν για την αγάπη και την εμπιστοσύνη του. Στο τέλος καλωσόρισα στα ψηφοδέλτια μας (στην β´ Πειραιώς) και τον συμπαίκτη μου στο τένις κ. Δημήτρη Σκουλό».

Άδωνις Γεωργιάδης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Σταύρος Καλαφάτης: Η Ελλάδα σήμερα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας, συνδεσιμότητας και ειρήνης

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Κιμ Καρντάσιαν: To φιλί με τον Λιούις Χάμιλτον με φόντο τον Πύργο του Άιφελ

ΖΩΔΙΑ 20 ώρες πριν

Τρία ζώδια αφήνουν πίσω τους τα δύσκολα: Το τρίγωνο Ήλιου-Πλούτωνα ανοίγει νέο κεφάλαιο

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Ρωσία: Η Μόσχα λέει ότι έπληξε ένα πλοίο που μετέφερε στρατιωτικό υλικό στην Οδησσό

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Η Μελάνια Τραμπ κάνει παράπονα για τον γιο της: “Ο Μπάρον χαίρεται που δεν βλεπόμαστε τόσο συχνά”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Συμπλοκή στη Χώρα της Νάξου: 16χρονος χτύπησε με σιδηρογροθιά Πακιστανό και τον έστειλε στο νοσοκομείο