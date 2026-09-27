Ο Γεωργιάδης ανακοίνωσε τον Δημήτρη Σκουλό στα ψηφοδέλτια της ΝΔ – “Είναι συμπαίκτης μου στο τένις” – Δείτε βίντεο

Την υποψηφιότητα του γνωστού φωτογράφου, Δημήτρη Σκουλού στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στη Β’ Πειραιώς ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μέσα από ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο υπουργός Υγείας, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με πολίτες στη Νέα Ιωνία μαζί με τον Δημήτρη Καιρίδη, καλωσόρισε στο τέλος της ομιλίας του τον κ. Σκουλό στα ψηφοδέλτια της Πειραιώς.

Μάλιστα αποκάλυψε ότι ο Δημήτρης Σκουλός είναι και «συμπαίκτης στο τένις». «Δυστυχώς θα το παραδεχθώ δημόσια, με κερδίζει κιόλας. Δημήτρη, καλή επιτυχία! Μας έδωσες μεγάλη χαρά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Σήμερα με τον @DimKairidis βρεθήκαμε σε ένα καφέ στη Νέα Ιωνία προσκεκλημένοι από την κ. Σοφία Γεωργίου και τον κ. Παντελή Στεργιάνη. Μας τίμησε με την παρουσία του και ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας και η πρώην Δήμαρχος. Το κυριότερο όμως είναι ότι παρά την βροχή μαζεύτηκε πλήθος κόσμου… pic.twitter.com/cRSvrAEEy5 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 27, 2026

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Σήμερα με τον Δημήτρη Καιρίδη βρεθήκαμε σε ένα καφέ στη Νέα Ιωνία προσκεκλημένοι από την κ. Σοφία Γεωργίου και τον κ. Παντελή Στεργιάνη. Μας τίμησε με την παρουσία του και ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας και η πρώην Δήμαρχος. Το κυριότερο όμως είναι ότι παρά την βροχή μαζεύτηκε πλήθος κόσμου έγινε χαμός. Ευχαριστώ τον κόσμο αυτόν για την αγάπη και την εμπιστοσύνη του. Στο τέλος καλωσόρισα στα ψηφοδέλτια μας (στην β´ Πειραιώς) και τον συμπαίκτη μου στο τένις κ. Δημήτρη Σκουλό».