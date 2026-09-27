Ηλεκτρονική “φάκα” με πρόστιμα 400 ευρώ για οχήματα χωρίς ΚΤΕΟ

Σε συνέχεια των σαρωτικών ελέγχων για τα ανασφάλιστα οχήματα, η κυβέρνηση ετοιμάζει την επόμενη κίνηση στην ψηφιακή διακυβέρνηση. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, βρίσκεται στα σκαριά μια νέα, αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική διασταύρωση δεδομένων. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι ο άμεσος εντοπισμός όλων εκείνων των ιδιοκτητών οχημάτων που έχουν αμελήσει να περάσουν τα οχήματά τους από τεχνικό έλεγχο εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων, με το βαρύ πρόστιμο των 400 ευρώ να ελλοχεύει για τους παραβάτες.

Οι τεχνολογικές βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών, των ασφαλιστικών εταιρειών και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών φαίνεται πως έχουν «κουμπώσει», δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για άμεσες διασταυρώσεις.

«Έχουν ωριμάσει οι συνθήκες, οπότε θεωρώ ότι μέχρι τέλος του έτους θα έχει εφαρμοστεί η νέα διαδικασία», σημειώνει, μιλώντας στο ΕΡΤnews.gr ο Σωτήρης Μουρίκης, ιδιοκτήτης ΙΚΤΕΟ.

Τι πρέπει να ελέγξουν οι ιδιοκτήτες των οχημάτων

Το πρώτο βήμα για κάθε οδηγό είναι να ελέγξει πότε όφειλε να περάσει το όχημά του από το επόμενο ΚΤΕΟ.

Περιθώριο μίας εβδομάδας: Για οχήματα των οποίων ο τελευταίος έλεγχος είχε αποτέλεσμα «Επιτυχής» ή «Δευτερεύουσες Ελλείψεις», προβλέπεται περιθώριο μίας εβδομάδας. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν εφόσον η ημερομηνία του επόμενου ελέγχου έχει παρέλθει κατά περισσότερο από μία εβδομάδα σε σχέση με την ημερομηνία αναφοράς της ηλεκτρονικής διασταύρωσης.

Ο διαφορετικός κανόνας για Σοβαρές/Επικίνδυνες Ελλείψεις: Διαφορετικός κανόνας ισχύει όταν στον τελευταίο έλεγχο είχαν καταγραφεί «Σοβαρές Ελλείψεις», όπου εξετάζεται αν έχει παρέλθει η προβλεπόμενη ημερομηνία επανελέγχου. Αν είχαν διαπιστωθεί «Επικίνδυνες Ελλείψεις», δεν ορίζεται ημερομηνία επόμενου ελέγχου και η κυκλοφορία του οχήματος απαγορεύεται μέχρι να αποκατασταθούν οι βλάβες.

Η πραγματικότητα στους δρόμους και η διάσταση της ασφάλειας

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του κ. Μουρίκη, ο αριθμός των οχημάτων που κυκλοφορούν χωρίς τεχνικό έλεγχο ξεπερνά το ένα εκατομμύριο. Παρά το γεγονός ότι σε μεγάλο ποσοστό οι οδηγοί συμμορφώνονται όταν επισημανθούν ελλείψεις, ωστόσο η γενικευμένη αμέλεια παραμένει υψηλή.

«Πολύς κόσμος δεν περνάει τα αυτοκίνητά του από τεχνικό έλεγχο, με αυτόν τον τρόπο ο οδηγός θέτει σε κίνδυνο και τον εαυτό του και τους επιβαίνοντες, αλλά και τους απέναντι, τους ανθρώπους που κυκλοφορούν στο δρόμο. Δεν αφορά μόνο τη δικιά του ασφάλεια».

Είναι ζήτημα οικονομικής αδυναμίας ή νοοτροπίας;

Αναφερόμενος στο κόστος του τεχνικού ελέγχου, το οποίο κυμαίνεται στα 50 ευρώ ανά διετία, ο κ. Μουρίκης υπογραμμίζει ότι το οικονομικό επιχείρημα δεν ευσταθεί στις περισσότερες περιπτώσεις: «Ο έλεγχος του ΚΤΕΟ κοστίζει 50 ευρώ κάθε δύο χρόνια. Δεν είναι κανένα κόστος τεράστιο. Από τη στιγμή που έχεις ένα αυτοκίνητο στην κατοχή σου και πληρώνεις την ασφάλεια, το 50άρικο πρέπει να το έχεις υπολογίσει στο κόστος συντήρησης και κατοχής του αυτοκινήτου σου. Σε ελάχιστες περιπτώσεις είναι οικονομικοί οι λόγοι».

Ο γερασμένος στόλος και η ανάγκη αυστηρότερων ελέγχων

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στον γερασμένο στόλο των οχημάτων στη χώρα μας, με τους επαγγελματίες να ζητούν συχνότερους ελέγχους στα παλαιότερα αυτοκίνητα, στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών: «Εμείς έχουμε ζητήσει τα παλαιά αυτοκίνητα, όπως είναι στην Ευρώπη, πάνω από δέκα χρόνια, τουλάχιστον δώδεκα, δεκατέσσερα χρόνια, να περνάνε κάθε χρόνο, γιατί έχουμε πολύ γερασμένο στόλο που δεν ελέγχεται», αναφέρει ο κ. Μουρίκης.

Πέρα από την έλλειψη ελέγχου, παρατηρείται και ένα σημαντικό ποσοστό οχημάτων που δεν συντηρούνται επαρκώς, καθιστώντας τον θεσμό του ΚΤΕΟ όχι απλώς μια γραφειοκρατική υποχρέωση, αλλά μια κρίσιμη δικλείδα ασφάλειας για την οδική κυκλοφορία.

Πηγή: ertnews.gr