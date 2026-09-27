MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Παύλος Κοντογιαννίδης: Στο χειρουργείο ο ηθοποιός – “Φτου ξελευθερία” έγραψε στην πρώτη του ανάρτηση

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ο Παύλος Κοντογιαννίδης υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο (Αγία Όλγα) και επέλεξε να ενημερώσει τους διαδικτυακούς φίλους του πως όλα κύλησαν καλά στο χειρουργείο.

Δημοσίευσε μια φωτογραφία από το κρεβάτι του, στο νοσοκομείο, και εμφανίστηκε χαμογελαστός, στέλνοντας μήνυμα θετικής ενέργειας.

Ο Παύλος Κοντογιαννίδης δεν έγραψε τον λόγο που μπήκε στο χειρουργείο. Μέσα από τη λεζάντα της ανάρτησής του εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου για τη φροντίδα τους.

Ο δημοφιλής ηθοποιός έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook: «Φτου ξελευθερία! Κωνσταντοπούλειο, η άμεση και ανιδιοτελής έκφραση της επιστήμης και της ανθρωπιάς. Πάσχοντες και θεράποντες μια αγκαλιά, αυθεντικότητας, ανθρωπιάς και αγάπης. Αυτήν την Ελλάδα την αγαπώ!!!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Παύλος Κοντογιαννίδης.

Παύλος Κοντογιαννίδης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Η Μελάνια Τραμπ κάνει παράπονα για τον γιο της: “Ο Μπάρον χαίρεται που δεν βλεπόμαστε τόσο συχνά”

LIFESTYLE 41 λεπτά πριν

Παύλος Κοντογιαννίδης: Στο χειρουργείο ο ηθοποιός – “Φτου ξελευθερία” έγραψε στην πρώτη του ανάρτηση

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Γιώργος Γεροντιδάκης: Αν δεν έχεις κάνει καλή προπόνηση, θα αρχίσεις να τσινάς με αυτό που σου λένε στην κριτική

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός και συγγραφέας Δέσποινα Τομαζάνη – Είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην θρυλική ταινία “Γλυκιά Συμμορία”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

ΕΛ.Α.Σ. για τραγωδία στην Πλάκα: Πλήρης και διαφανής διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης – Να εξεταστεί το πλαίσιο ασφάλειας και ελέγχου των τουριστικών καταλυμάτων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Τζόλης: Να είμαστε συγκεντρωμένοι και να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες – Βοηθάει πως είμαστε καιρό μαζί