Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου συγκινήθηκε με τον καλλιτέχνη που έφτιαξε graffiti για τον Γιώργο Μαζωνάκη – Βίντεο από τη συνάντησή τους

Συγκινημένη εμφανίστηκε η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου με τον καλλιτέχνη που δημιούργησε graffiti στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος την επισκέφτηκε σε παράστασή της.

Το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου, μετά την ολοκλήρωση του έργου «Μέριλιν», ο Ηλίας Στύλος γνωστός στα social media ως Hayate, βρέθηκε στο θέατρο όπου παίζει η ηθοποιός.

Πρόκειται για τον καλλιτέχνη που δημιούργησε graffiti στη Θεσσαλονίκη, αφιερωμένο στον εκλιπόντα τραγουδιστή.

Η ηθοποιός, η οποία διατηρούσε στενή σχέση με τον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς ήταν και κουμπάροι, συγκινήθηκε με την κίνησή του.

Σε βίντεο που δημοσίευσε η ίδια την Κυριακή στο Instagram, εμφανίζεται φορτισμένη να μιλάει για την τοιχογραφία. «Θέλω να σου πω εκ μέρους όσων αγαπάμε τον Γιώργο “να ΄σαι καλά”» είπε μεταξύ άλλων στον δημιουργό του graffiti.

Δείτε την ανάρτησή της

Στην ανάρτησή της, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου αναφέρθηκε στη συνάντηση με τον Hayate και στη σημασία που έχει για εκείνη η συγκεκριμένη χειρονομία προς τη μνήμη του τραγουδιστή.

Όπως έγραψε η ίδια στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Χθες ήρθε στην παράσταση της “Μερυλιν” ο Ηλίας Στύλος, γνωστός ως Hayate Style, που έφτιαξε το υπέροχο γκράφιτι του Γιώργου Μαζωνάκη στη Θεσσαλονίκη. Ένας άνθρωπος Γιώργο μου που δεν σε γνώριζε αλλά ήθελε να σου αποδώσει, όπως πολλοί, ένα φόρο τιμής αποτυπώνοντας εξαίσια το γλυκό σου πρόσωπο. Κάθε μέρα πηγαίνει πολύς κόσμος εκεί και σου αφήνει λουλούδια και αγάπη, πολλή αγάπη. Ξέρω πως είσαι πλέον στην αγκαλιά του Θεού για τον οποίο είχες μεγάλη πίστη, είσαι ήρεμος και γαλήνιος, μας βλέπεις με ένα αγγελικό χαμόγελο και εμάς που σ’ αγαπάμε πολύ και κάποιους που σε πίκραναν, έχεις ενδυθεί τη θεϊκή σου υπόσταση. Για εμάς η απώλειά σου είναι πολύ δύσκολα διαχειρίσιμη, η συντριβή μας ακολουθεί. Να μας στέλνεις την αγάπη σου από εκεί ψηλά άγγελέ μου».