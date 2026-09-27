Συνελήφθη γυναίκα στον Πύργο που παρίστανε την αποκλειστική νοσοκόμα

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα στον Πύργο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, μία γυναίκα που παρίστανε τη νοσοκόμα.

Η κατηγορούμενη εντοπίστηκε εντός του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου να παρέχει υπηρεσίες αποκλειστικής νοσοκόμας σε ασθενή, χωρίς να κατέχει τα απαιτούμενα από τον νόμο έγγραφα και σχετική άδεια.

Σε βάρος της, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας που διέπει το επάγγελμα της αποκλειστικής νοσοκόμας.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.