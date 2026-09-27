Άντζυ Ανδριτσοπούλου: Δεν ήταν μόνο το “γλάστρα”, υπήρχαν και άλλοι, ακόμη πιο απαξιωτικοί, χαρακτηρισμοί για τα μοντέλα

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Άντζυ Ανδριτσοπούλου στη δημοσιογράφο Σπυριδούλα Τριάντου και στην εφημερίδα Espresso Σαββατοκύριακο.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, το γνωστό μοντέλο γύρισε πίσω στον χρόνο και μίλησε τόσο για τη συνεργασία που είχε με την Ελένη Μενεγάκη όσο και για τα κακεντρεχή σχόλια που δέχονταν τότε ο κλάδος της.

Πως θυμάσαι σήμερα την εποχή του “Πρωινού καφέ” και τη συνεργασία σου με την Ελένη Μενεγάκη;

Την εποχή του “Πρωινού καφέ” τη θυμάμαι με πολλή αγάπη. Ήταν πιο αγνά χρόνια και περάσαμε πραγματικά υπέροχα. Η Ελένη μου λείπει πολύ ως παρουσία από την τηλεόραση και θα ήθελα πολύ να την ξαναδώ, όπως θα ήθελα πολύ να είμαι κάποια στιγμή ξανά μέλος της ομάδας της.

Οι αναμνήσεις είναι πολλές, γιατί ήταν πολλά τα χρόνια. Με τα κορίτσια του “Πρωινού καφέ”, τη θρυλική εκείνη ομάδα, οι σχέσεις μας πέρασαν σε επίπεδο οικογένειας και κουμπαριάς και είμαστε αγαπημένες μέχρι σήμερα.

Θυμάσαι σχόλια που γίνονταν τότε για τα μοντέλα, ότι ήταν απλώς “γλάστρες”; Σε ενοχλούσε αυτό;

Δεν ήταν μόνο το “γλάστρα”. Υπήρχαν και άλλοι, ακόμη πιο απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί που συνόδευαν τον τίτλο “μοντέλο”. Όταν ήμουν μικρή, μου δημιουργούσαν ανασφάλεια και την ανάγκη να αποδεικνύω συνεχώς ποια είμαι και τι μπορώ να κάνω. Σήμερα πια δεν νιώθω ότι χρειάζεται να αποδείξω τίποτα. Με τα χρόνια αποκτάς μια σιγουριά και τελικά καθένας φαίνεται για αυτό που πραγματικά είναι.