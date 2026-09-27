Βρετανία: Πέντε συλλήψεις για πιθανή τρομοκρατική επίθεση

Πέντε άνδρες έχουν συλληφθεί μετά τον συναγερμό που σήμανε κοντά στην αμερικανική αεροπορική βάση RAF Φέρφορντ, στο Γκλόστερσιρ της νοτιοδυτικής Αγγλίας ως ύποπτοι για τρομοκρατικό χτύπημα.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της αστυνομίας, όλα ξεκίνησαν περίπου στις 00:45 τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν οι αρχές δέχθηκαν κλήση για τρία ύποπτα οχήματα που κινούνταν προς τη RAF Φέρφορντ.

Στην περιοχή έσπευσαν ένοπλοι αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη πέντε ανδρών ως υπόπτων για αδικήματα βάσει της νομοθεσίας περί εκρηκτικών. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σε αστυνομικό τμήμα και παραμένουν υπό κράτηση.

Γύρω από τα ύποπτα οχήματα έχει δημιουργηθεί ζώνη ασφαλείας 400 μέτρων, ενώ ειδικό κλιμάκιο εξουδετέρωσης εκρηκτικών του βρετανικού στρατού τα εξετάζει. Η αστυνομία έχει χαρακτηρίσει την υπόθεση «μείζον περιστατικό», σημειώνοντας πάντως ότι θεωρεί πως η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο.

Για προληπτικούς λόγους, 85 κατοικίες εκκενώθηκαν. Για όσους από τους ενοίκους δεν μπορούν να φιλοξενηθούν από συγγενείς ή φίλους έχει ανοίξει κοντινό κέντρο αναψυχής.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και, κυρίως, ότι συνεργάζεται στενά με τη βρετανική Αντιτρομοκρατική, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για να εξακριβωθεί η ακριβής φύση του περιστατικού.

Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής τι έχει εντοπιστεί στα τρία οχήματα, ούτε έχουν επιβεβαιώσει ότι οι πέντε άνδρες σχεδίαζαν επίθεση εναντίον της RAF Φέρφορντ.

Η στρατηγική σημασία της Φέρφορντ

Η RAF Φέρφορντ είναι μία από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν οι αμερικανικές αεροπορικές δυνάμεις στη Βρετανία. Στη βάση βρίσκονται αμερικανικά στρατηγικά βομβαρδιστικά B-1B Lancer, ενώ έχει χρησιμοποιηθεί για αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της έντασης με το Ιράν και προηγούμενων απειλών εναντίον εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει καμία επίσημη ένδειξη που να συνδέει τους πέντε συλληφθέντες με το Ιράν ή με συγκεκριμένη τρομοκρατική οργάνωση. Οι βρετανικές αρχές ζητούν από το κοινό να αποφεύγει τις εικασίες όσο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ