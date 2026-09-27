Μάρκος Σεφερλής για Nemo: Μόνο ο Γιώργος Λιάγκας το έκανε θέμα απλά για να γίνει ντόρος, γελοία πράγματα

Ο Μάρκος Σεφερλής προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και μια μεγάλη δημόσια συζήτηση με το σκετς σάτιρας για το Nemo, το non-binary άτομο από την Ελβετία που κέρδισε τη Eurovision 2024.

Το νούμερο παρουσιάστηκε στην παράστασή του στο Δελφινάριο το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς. Δυο χρόνια μετά, ο δημοφιλής ηθοποιός ανέφερε πως ο Γιώργος Λιάγκας, ήταν εκείνος που ξεκίνησε το όλο θέμα.

Ο Μάρκος Σεφερλής χαρακτήρισε «γελοία πράγματα» τα όσα έγιναν τότε. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο διαδικτυακό κάναλι «Alyx», ανέφερε πως ο Γιώργος Λιάγκας έφτασε στο σημείο να πάρει στο τηλέφωνο τον πατέρα του Nemo, σε μια προσπάθεια να συντηρήσει το όλο θέμα στην επικαιρότητα.

«Δεν έχουμε τα ΜΜΕ (να σχολιάζουν αρνητικά), έχουμε έναν Γιώργο Λιάγκα, που δεν έχει δει το νούμερο, να σχολιάζει και να παίρνει και τον πατέρα του Nemo, έναν άνθρωπο στην άλλη άκρη της γης, απίστευτο!», είπε αρχικά ο Μάρκος Σεφερλής.

Ο δημοφιλής ηθοποιός πρόσθεσε στη συνέχεια: «Μετά, σε μια παράσταση έκανα και τον Ράμπο… της εφορίας, όπου ήμουν ντυμένος Ράμπο. Λέω, πώς δεν πήρε τον πατέρα του Σταλόνε, επειδή έκανα τον Ράμπο; Δηλαδή, γελοία πράγματα, γελοία! Άρα, μόνο ο Λιάγκας το έκανε θέμα, απλά για να γίνει ντόρος, όπως κάνει συνέχεια».

«Δεν θα μου μάθει εμένα κανένας πώς θα κάνω κωμωδία. Δεν πήγα σε κανέναν παρουσιαστή να του πω “κάνε έτσι την εκπομπή για να κάνεις νούμερα, αφού βλέπεις ότι δεν κάνεις νούμερα”» είπε σε άλλο σημείο.

Ο Μάρκος Σεφερλής ανέφερε επίσης: «Δεν μπαίνω στα χωράφια άλλων, ας μην μπαίνουν επιτέλους και στα δικά μου, πραγματικά. Έχει καταντήσει κουραστικό, ας κάνει ο καθένας τη δουλειά του, ας κοιτάει τον εαυτό του και ας αφήσει εμένα να κάνω αυτό που κάνω, όπως το κάνω. Η ιστορία θα δείξει στο μέλλον ποιος ήταν ο Σεφερλής, τι άφησε πίσω του κλπ».

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