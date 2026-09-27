Ξεσπά η Αφροδίτη Γραμμέλη: Μην είστε μίζεροι, λύστε τα θέματα σας και χαρείτε με την χαρά και την επιτυχία αυτών που αξίζουν

Σε μια ξεχωριστή τοποθέτηση, μέσω social media, προχώρησε η Αφροδίτη Γραμμέλη σήμερα απευθυνόμενη στους διαδικτυακούς της φίλους.

Αφορμή γι’ αυτήν στάθηκε η μεγαλειώδης συναυλία που έδωσε η Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ, λίγες ώρες νωρίτερα, καθώς και τα σχόλια που γράφτηκαν γι’ αυτήν στο διαδίκτυο.

Έτσι, λοιπόν, η Αφροδίτη Γραμμέλη ανήρτησε μια ιστορία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στην οποία και επισημαίνει, με σαφήνεια, τα εξής.

“Είδαμε ανθρώπους να χορεύουν, να τραγουδούν και να γελάνε. Είδαμε μια καλλιτεχνάρα να μαζεύει 100 χιλιάδες κόσμο. Είδαμε μια παραγωγή άρτια και απίστευτη για τα ελληνικά δεδομένα”.

“Μην είστε μίζεροι! Λύστε τα θέματα σας και χαρείτε με την χαρά και την επιτυχία αυτών που αξίζουν” σημειώνει χαρακτηριστικά η Αφροδίτη Γραμμέλη σ’ αυτό το νέο διαδικτυακό της μοίρασμα.