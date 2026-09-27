MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ξεσπά η Αφροδίτη Γραμμέλη: Μην είστε μίζεροι, λύστε τα θέματα σας και χαρείτε με την χαρά και την επιτυχία αυτών που αξίζουν

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Σε μια ξεχωριστή τοποθέτηση, μέσω social media, προχώρησε η Αφροδίτη Γραμμέλη σήμερα απευθυνόμενη στους διαδικτυακούς της φίλους.

Αφορμή γι’ αυτήν στάθηκε η μεγαλειώδης συναυλία που έδωσε η Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ, λίγες ώρες νωρίτερα, καθώς και τα σχόλια που γράφτηκαν γι’ αυτήν στο διαδίκτυο.

Έτσι, λοιπόν, η Αφροδίτη Γραμμέλη ανήρτησε μια ιστορία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στην οποία και επισημαίνει, με σαφήνεια, τα εξής.

“Είδαμε ανθρώπους να χορεύουν, να τραγουδούν και να γελάνε. Είδαμε μια καλλιτεχνάρα να μαζεύει 100 χιλιάδες κόσμο. Είδαμε μια παραγωγή άρτια και απίστευτη για τα ελληνικά δεδομένα”.

“Μην είστε μίζεροι! Λύστε τα θέματα σας και χαρείτε με την χαρά και την επιτυχία αυτών που αξίζουν” σημειώνει χαρακτηριστικά η Αφροδίτη Γραμμέλη σ’ αυτό το νέο διαδικτυακό της μοίρασμα.

Αφροδιτη Γραμμέλη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Έκρηξη στην Πλάκα: “Σπαράζει” φίλη των τεσσάρων τουριστών – “Τους τηλεφωνούσα όλη νύχτα με την ελπίδα να τους εντοπίσουν”

LIFESTYLE 15 λεπτά πριν

Νίκος Οικονομόπουλος για Γιώργο Μαζωνάκη: Η συνείδησή μου, μου επέβαλε να αναβάλω τη συναυλία μου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Γεωργιάδης κατά Μόσιαλου για τα ψηφιακά εργαλεία στην Υγεία – “Κρίμα, κάποτε φαινόταν και σοβαρός”

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Ξεσπά η Αφροδίτη Γραμμέλη: Μην είστε μίζεροι, λύστε τα θέματα σας και χαρείτε με την χαρά και την επιτυχία αυτών που αξίζουν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Σταύρος Καλαφάτης: Η Ελλάδα σήμερα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας, συνδεσιμότητας και ειρήνης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στη Σαλαμίνα – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις