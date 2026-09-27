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Συνεχίζεται η κατάσβεση στο πλοίο που πήρε φωτιά ανοικτά της Μυκόνου – Παραμένει σε υπήνεμο σημείο νοτιοδυτικά της Τήνου

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THESTIVAL TEAM

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Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς στο φορτηγό-οχηματαγωγό πλοίο «BLUE CARRIER 2», η οποία εκδηλώθηκε το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου.

Με μέριμνα της εταιρείας επιθαλάσσιας αρωγής και τη συνδρομή ρυμουλκών, το πλοίο μεταφέρθηκε σε υπήνεμο σημείο στη νοτιοδυτική πλευρά της Τήνου, όπου παραμένει με ασφάλεια.

Στην περιοχή επιχειρούν πέντε ρυμουλκά πλοία, ενώ οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες πυρκαγιάς στο πλοίο.

Οι δυνάμεις που συμμετέχουν στην επιχείρηση παραμένουν σε επιφυλακή, με βασικό στόχο την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και τη διασφάλιση της ευστάθειας του πλοίου.

Προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή Τήνου.

Μύκονος Πλοίο Φωτιά

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