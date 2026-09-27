Τσουκαλάς για “Βιολάντα”: Άμεση διερεύνηση των καταγγελιών για απολύσεις εργαζομένων – “Να καταθέσουν όσα γνωρίζουν”

Την άμεση διερεύνηση των καταγγελιών σχετικά με τις απολύσεις των εργαζομένων της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, 8 μήνες μετά την φονική έκρηξη, ζήτησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Αφορμή της δήλωσης του Κώστα Τσουκαλά, αποτέλεσαν οι καταγγελίες συγγενών των θυμάτων της έκρηξης στο εργοστάσιο, οι οποίοι έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά της απόφασης για την αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα».

Μάλιστα, υποστήριξαν ότι εργαζόμενοι που είχαν αναφέρει προβλήματα και είχαν διαμαρτυρηθεί για έντονη οσμή στο εργοστάσιο απολύθηκαν.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι οι συγκεκριμένες καταγγελίες δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο διασφαλίζονται τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά και για το αν υπάρχει κίνδυνος να επηρεαστεί η εξέλιξη της δικαστικής έρευνας.

Νωρίτερα, σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε και ο Διονύσης Τεμπονέρας τομεάρχης Εργασίας της ΕΛ.Α.Σ., ο οποίος υποστήριξε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της εργασιακής ασφάλειας υποχωρεί απέναντι στην επιδίωξη του κέρδους και καταγγέλλει ότι, όταν τίθεται ζήτημα ευθυνών, εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με απολύσεις, πιέσεις και εκφοβισμό.

Αναλυτικά η δήλωση του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ

«Μετά τις καταγγελίες των συγγενών των θυμάτων που έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά της αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη της Βιολάντα, ότι απολύθηκαν εργαζόμενοι, που είχαν διαμαρτυρηθεί για την οσμή στο εργοστάσιο, δημιουργούνται έντονες αμφιβολίες για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Παράλληλα προκαλείται εύλογη ανησυχία για το ενδεχόμενο καταχρηστικών συμπεριφορών, που ενδέχεται να συσκοτίσουν την υπόθεση και να εμποδίσουν μαρτυρικές καταθέσεις, που θα ενίσχυαν το έργο της Δικαιοσύνης.

Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να ερευνήσουν άμεσα τις καταγγελίες και να εγγυηθούν την προστασία των εργασιακών σχέσεων των εργαζόμενων και του δικαιώματος τους να καταθέσουν όσα γνωρίζουν ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Η πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει πως θα βρεθεί η αλήθεια, θα απονεμηθεί δικαιοσύνη και θα τιμωρηθούν όσοι ευθύνονται».