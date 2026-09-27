Τουρκία: Πέντε νεκροί και 13 τραυματίες μετά από τροχαίο – Δείτε βίντεο
Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκατρείς τραυματίστηκαν σε σύγκρουση επιβατικού μινιμπάς με αυτοκίνητο στην επαρχία Γκαζιαντέπ, στη νότια Τουρκία, νωρίς το βράδυ της Κυριακής (27/9).
Όπως αναφέρει το ethnos.gr, το βαν είχε ξεκινήσει από το Χατάι με προορισμό το Γκαζιαντέπ, και η μοιραία σύγκρουση σημειώθηκε σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της νότιας Τουρκίας, λίγο πριν τις εφτά και μισή το βράδυ. Μέσα σε λίγα λεπτά ο δρόμος γέμισε ασθενοφόρα. Στο σημείο έφτασαν πυροσβεστική, αστυνομία και χωροφυλακή, με τους τραυματίες να μεταφέρονται σε νοσοκομεία της περιοχής.
Olay yerinden görüntüler ortaya çıktı. https://t.co/Au471NhibB pic.twitter.com/MAPpRLMssQ— Pusholder (@pusholder) September 27, 2026
Ο απολογισμός παραμένει προσωρινός και προέρχεται από τις πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών, όπως τις μετέδωσαν τα τουρκικά μέσα, και ορισμένα από αυτά ανέφεραν αρχικά επτά νεκρούς. Η Νομαρχία Γκαζιαντέπ δεν είχε εκδώσει ανακοίνωση μέχρι τη στιγμή αυτή, και ο οριστικός απολογισμός αναμένεται μαζί με τα στοιχεία των θυμάτων.
🔵 #SONDAKİKA | Gaziantep'te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı.
➖️Kazada 7 kişi hayatını kaybederken 13 kişi yaralandı. pic.twitter.com/wgGOV0LRDi— SİYAH SANCAK (@siyahsancakx) September 27, 2026