Τουρκία: Πέντε νεκροί και 13 τραυματίες μετά από τροχαίο – Δείτε βίντεο

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκατρείς τραυματίστηκαν σε σύγκρουση επιβατικού μινιμπάς με αυτοκίνητο στην επαρχία Γκαζιαντέπ, στη νότια Τουρκία, νωρίς το βράδυ της Κυριακής (27/9).

Όπως αναφέρει το ethnos.gr, το βαν είχε ξεκινήσει από το Χατάι με προορισμό το Γκαζιαντέπ, και η μοιραία σύγκρουση σημειώθηκε σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της νότιας Τουρκίας, λίγο πριν τις εφτά και μισή το βράδυ. Μέσα σε λίγα λεπτά ο δρόμος γέμισε ασθενοφόρα. Στο σημείο έφτασαν πυροσβεστική, αστυνομία και χωροφυλακή, με τους τραυματίες να μεταφέρονται σε νοσοκομεία της περιοχής.

Ο απολογισμός παραμένει προσωρινός και προέρχεται από τις πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών, όπως τις μετέδωσαν τα τουρκικά μέσα, και ορισμένα από αυτά ανέφεραν αρχικά επτά νεκρούς. Η Νομαρχία Γκαζιαντέπ δεν είχε εκδώσει ανακοίνωση μέχρι τη στιγμή αυτή, και ο οριστικός απολογισμός αναμένεται μαζί με τα στοιχεία των θυμάτων.