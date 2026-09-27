Αχαΐα: Προφυλακίστηκε 50χρονος μετά από καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση πέντε κοριτσιών

Προφυλακιστέος κρίθηκε ένας 50χρονος από την Αχαΐα, σε βάρος του οποίου έχουν γίνει σοβαρές καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση πέντε κοριτσιών, μεταξύ των οποίων οι τρεις κόρες του και δύο ανιψιές του. Μετά την απόφαση των δικαστικών Αρχών, ο 50χρονος οδηγήθηκε στις φυλακές της Τρίπολης, ενώ η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται.

Οι πέντε γυναίκες προσέφυγαν στις Αρχές αφού είχαν ενηλικιωθεί, καταγγέλλοντας περιστατικά που, σύμφωνα με όσα περιέγραψαν, σημειώθηκαν όταν ήταν σε ηλικία από 8 έως 12 ετών. Τη διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πατρών, η οποία προχώρησε σε εκτεταμένη προανάκριση και συγκέντρωσε καταθέσεις και στοιχεία που εντάχθηκαν στη σχετική δικογραφία.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε αποκλειστικά το Mega, μετά την ολοκλήρωση του βασικού κύκλου της αστυνομικής έρευνας σχηματίστηκε ογκώδης δικογραφία σε βάρος του κατηγορουμένου. Οι δικαστικές Αρχές αξιολόγησαν το υλικό και πριν από λίγες ημέρες διέταξαν την προσωρινή κράτησή του.

Εξετάζονται και νέες αναφορές

Η υπόθεση δεν θεωρείται λήξασα με την προφυλάκιση του 50χρονου, καθώς η αστυνομική έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές εξετάζουν αναφορές που ενδέχεται να συνδέουν τον κατηγορούμενο και με άλλες περιπτώσεις ανήλικων κοριτσιών από το συγγενικό ή φιλικό του περιβάλλον.

Οι αρμόδιοι αξιωματικοί συνεχίζουν να λαμβάνουν καταθέσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν και άλλες καταγγελίες ή πρόσωπα που ενδέχεται να έχουν υποστεί ανάλογες πράξεις.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο να αποσαφηνιστεί πλήρως το εύρος της υπόθεσης και να εξεταστεί αν υπάρχουν και άλλα θύματα που δεν έχουν ακόμη απευθυνθεί στις Αρχές.