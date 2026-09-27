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Θάσος: Πνίγηκε 51χρονος στην παραλία της Σαλιάρας – Είχε πάει μονοήμερη εκδρομή

Αρχείο Intime
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Ένας 51χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σήμερα ενώ κολυμπούσε στην παραλία της Σαλιάρας στη Θάσο.

Όπως αναφέρει το kavalanews.gr, ο 51χρονος ήταν Τούρκος υπήκοος και ζούσε μόνιμα στη Γερμανία ενώ βρισκόταν το τελευταίο διάστημα στην Καβάλα για δουλειά και, όπως έλεγε, ήταν ευκαιρία να πάει στη Θάσο, κάτι που επιθυμούσε εδώ και 30 χρόνια. Ωστόσο, η μονοήμερα εκδρομή παρέα με έναν φίλο του, κατέληξε τελικά σε τραγωδία.

Οι δύο άνδρες βρέθηκαν στην παραλία της Σαλιάρας, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, επικρατούσε έντονος κυματισμός. Ο 51χρονος μπήκε στη θάλασσα και πολύ γρήγορα άρχισε να κινδυνεύει. Ο φίλος του, στην προσπάθειά του να τον βοηθήσει, βούτηξε στο νερό, αλλά τα ισχυρά κύματα παραλίγο να στοιχίσουν τη ζωή και στον ίδιο.

Αντιλαμβανόμενοι τον κίνδυνο, λουόμενοι σχημάτισαν μια ανθρώπινη αλυσίδα και κατάφεραν να τραβήξουν έξω τον φίλο του 51χρονου, γλιτώνοντάς τον από τον πνιγμό.

Δυστυχώς, για τον 51χρονο άνδρα η κατάληξη ήταν μοιραία. Στην παραλία έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου απλώς διαπίστωσε τον θάνατό του.

Ο άτυχος άνδρας, του οποίου το ταξίδι αναψυχής κόπηκε τόσο άδοξα, ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.

Θάσος

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