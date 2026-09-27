Διάσωση 44 αλλοδαπών νότια της Γαύδου

Στον εντοπισμό και τη διάσωση 44 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, όταν σκάφος της δύναμης Frontex εντόπισε τη λέμβο περίπου 1,5 ναυτικό μίλι νότια του νησιού.

Οι 44 επιβαίνοντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια και μεταφέρονται στο λιμάνι της Γαύδου, όπου θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης.