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Βάνα Μπάρμπα: “Είδα πολύ νωρίς πόσο παπατζήδες είναι στην πολιτική, ατυχής η ενασχόληση μου”

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THESTIVAL TEAM

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Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Βάνα Μπάρμπα, αυτή την εβδομάδα, στο περιοδικό Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου με αφορμή τις “Μπλε ώρες” του ΣΚΑΪ.

Μεταξύ άλλων, δε, η γνωστή πρωταγωνίστρια εξήγησε για ποιο λόγο δεν κάνει πλέον όνειρα ενώ χαρακτήρισε και ατυχή την ενασχόληση της με την πολιτική.

Τι ονειρεύεστε για το μέλλον;

Δεν ονειρεύομαι πια. Κάνω σχέδια. Σχέδια για πράγματα που μπορεί να με κάνουν περήφανη στην τελευταία φάση της ζωής μου. Θέλω να ασχοληθώ με την πατρίδα μου, να κάνω μια ωραία ταινία. Όλα είναι παροδικά. Με ενδιαφέρει το τώρα.

Με την πολιτική θέλετε να ασχοληθείτε;

Καμία σχέση. Μακριά. Ήταν πολύ ατυχής η ενασχόληση μου με την πολιτική, γιατί είδα πολύ νωρίς πόσο παπατζήδες είναι στην πολιτική. Δεν βλέπω κάτι καινούργιο, δεν βλέπω να γίνονται πράγματα. Τα ίδια αδιέξοδα.

Βάνα Μπάρμπα

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