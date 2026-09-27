Το Ισραήλ ανακαλεί το διπλωματικό καθεστώς των Ολλανδών στη Ραμάλα

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ανακοίνωσε απόψε ότι ανακαλεί τα διαπιστευτήρια των Ολλανδών διπλωματών που υπηρετούν στο Γραφείο της Αντιπροσωπείας της Ολλανδίας στη Ραμάλα, σε απάντηση για την απόφαση της ολλανδικής κυβέρνησης να απαγορεύει στη χώρα την εισαγωγή προϊόντων που προέρχονται από ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Το υπουργείο διευκρίνισε ότι τα διαπιστευτήρια των Ολλανδών διπλωματών θα λήξουν σε επτά ημέρες.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ